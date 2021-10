Le fondateur de SkyBridge Capital identifie Bitcoin comme « l’or numérique »

Anthony Scaramucci, fondateur et associé directeur de SkyBridge Capital a fait valoir la suprématie de Bitcoin, notant que toute personne connaissant la sphère crypto possède un morceau de Bitcoin. Dans une interview avec CNBC aujourd’hui, Scaramucci a affirmé que Bitcoin allait être une « classe d’actifs gigantesque », l’identifiant en outre comme « l’or numérique ».

Scaramucci a déclaré les noms d’investisseurs aux poches profondes, dont Paul Tudor Jones et Stanley Druckenmiller qui possèdent Bitcoin dans leur portefeuille financier, commentant : « Ce sont des gars brillants [who] ont fait leurs devoirs et ont conclu qu’ils devaient posséder un morceau de bitcoin, « . Il a en outre ajouté: « Quiconque fait les devoirs … finit par y investir. Regardez Ray Dalio, un sceptique bitcoin, maintenant un investisseur bitcoin ».