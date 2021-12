Le fondateur de Skybridge Capital révèle pourquoi il a choisi d’investir dans la crypto

L’adoption de la crypto-monnaie est en plein essor et il y a beaucoup de nouveaux grands noms dans l’industrie de la crypto ces derniers temps. Un exemple est Anthony Scaramucci de Skybridge Capital, qui a récemment expliqué pourquoi il avait investi 1,3 milliard de dollars, sur 9 milliards de dollars d’actifs, dans des crypto-monnaies.

Scaramucci n’est pas tout à fait nouveau dans la crypto, bien sûr, mais il a récemment augmenté son investissement de près de 150%, ce qui a suscité de nombreuses discussions. Alors naturellement, quand il a rejoint Halftime Report pour une conférence, le sujet est immédiatement venu. Il a expliqué que cela venait en grande partie de l’appréciation des prix, car Bitcoin (BTC / USD) est revenu de 29 000 $ à la mi-mai à la mi-50 000 $. En outre, il a déclaré qu’une autre raison de l’intérêt accru pour les crypto-monnaies est le CRPT ETF, qui est un ETF de sécurité de l’écosystème crypto coté en bourse.

Scaramucci a en outre ajouté qu’un nouveau fonds de crypto-monnaie de 2 millions de dollars est sur le point d’être lancé la semaine prochaine à Abou Dhabi et qu’il comprendra certaines composantes de capital-investissement et certaines composantes des pièces elles-mêmes.

Il a également mentionné un fonds Algorand récemment lancé il y a quelques jours à peine, le 1er décembre. Le fonds a une taille de 100 millions de dollars et Scaramucci semble avoir de grandes attentes envers Algorand, notant que certaines prédictions indiquent qu’il pourrait passer à Ethereum (ETH / USD). Bien sûr, comme Algorand est plus rapide et moins cher, sans parler de son empreinte carbone négative, vous avez comparé Algorand à Google au début.

Parlant du montant total investi dans la crypto, il a révélé qu’il s’élève à environ 1,3 milliard de dollars sur un total de 9 milliards de dollars. En termes de fonds, cela représente environ 10% -25% par fonds dédié aux crypto-monnaies. Encore une fois, il a souligné qu’une grande partie de cela est due uniquement à l’appréciation des prix.

