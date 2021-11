Le fondateur de Spandana Sphoorty Financial démissionne et affirme que l’IMF est vendue à un prix jetable

Au 30 juin, le total des actifs sous gestion de Spandana Sphoorty s’élevait à 7 390 crores de roupies.

Par Piyush Shukla

Spandana Sphoorty Financial, la deuxième institution de microfinance (IMF) du pays, a annoncé mercredi qu’elle embaucherait un cadre supérieur de l’industrie en tant que nouveau directeur général et PDG. Cette annonce fait suite à la démission de son fondateur et directeur général Padmaja Gangireddy. Dans un avis d’échange déposé mardi, l’IMF a déclaré que son conseil d’administration avait accepté la démission de Gangireddy avec effet immédiat.

Dans une lettre à ses collègues, Gangireddy a écrit qu’elle ne démissionnait pas par choix, mais parce que le conseil d’administration n’avait pas prolongé son contrat. «Je me suis opposé à la sous-vente de l’entreprise à Axis Bank à un prix jetable. Alors que d’autres IMF ont été acquises à des multiples de 4,75x et 3,5x BV au cours des derniers mois, Kedaara voulait vendre Spandana à 1,6x, ce qui représente un tiers de la valorisation des autres sociétés », a-t-elle écrit.

Le fonds de capital-investissement Kangchenjunga Ltd, soutenu par Kedaara Capital, est le premier actionnaire de l’IMF avec une participation de 45,5% à fin septembre. Gangireddy détient une participation de 15,99 % dans la société. En réponse à une demande par courrier électronique envoyée par FE, Kedaara Capital a déclaré : « Le conseil d’administration a approuvé à l’unanimité les changements de direction chez Spandana ainsi que pour toutes les autres discussions stratégiques de l’entreprise. Comme indiqué dans notre communiqué de presse, le nouveau directeur général et PDG assumera ses nouvelles fonctions au cours du prochain trimestre, dont les détails seront communiqués en temps voulu. A ce stade, nous n’avons pas d’autres commentaires à faire.

Au 30 juin, le total des actifs sous gestion de Spandana Sphoorty s’élevait à 7 390 crores de roupies.

« KR Kamath, ancien CMD de la Punjab National Bank et membre du conseil d’administration de Spandana, présidera le comité de direction, qui comprend également deux des membres les plus anciens du conseil d’administration de la société – Abanti Mitra et Kartikeya Kaji », indique l’avis d’échange.

L’avis indique également que l’IMF a embauché un nouveau directeur financier. Un avis d’échange daté du 1er octobre indiquait que le directeur financier Satish Kottakota avait démissionné pour des raisons de santé et personnelles.

