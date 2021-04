Le fondateur de Spotify fera tout son possible pour acheter Arsenal

29/04/2021 à 20:12 CEST

Martí Grau

Le co-fondateur de Spotify, Daniel Ek, insiste pour acheter l’Arsenal FC. Sur la chaîne de télévision américaine CNBC, Ek a affirmé avoir préparé une offre d’achat du club londonien. “Je parle très sérieusement. J’ai obtenu les fonds nécessaires et je souhaite proposer ce que je pense être une offre très convaincante aux propriétaires et j’espère que tu m’écoutes“.

Ek est fan d’Arsenal depuis l’âge de 8 ans et pense que c’est maintenant une excellente opportunité d’acheter le club. “Arsenal est mon équipe. J’aime l’histoire. J’adore les joueurs. Et bien sûr j’aime les fans“.

Il en a également profité pour dire que les fans seront très importants dans la base de son projet. “Je suis juste concentré sur le club, je suis concentré sur les fans et je suis concentré sur essayer de ramener le club à la gloire et, comme vous l’avez dit, je suis avant tout un fan. C’est le plus important. chose pour moi.“Il assure qu’il fera de son mieux pour ramener Arsenal à la gloire.

Les propriétaires actuels retirent le fer de la matière

Actuellement aux mains du groupe Kroenke Sports & Entertainment, les propriétaires actuels ont déjà assuré que, pour le moment, le club ne sera pas vendu. “Nous restons engagés à 100% dans Arsenal et nous ne vendons aucune participation dans le club. Nous n’avons reçu aucune offre et nous n’accepterons aucune offre“.

Malgré tout, sous la pression du cofondateur de Spotify, ajouté au soutien de légendes d’Arsenal comme Thierry Henry, la lutte pour gagner l’équipe londonienne continuera de se terminer.