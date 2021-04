Le fondateur de Swipe brûle tous ses avoirs alloués (0M) et réduit l’offre de SXP de 17,5%

Annonces

Le fondateur de Swipe brûle tous ses avoirs alloués (200 millions de dollars) et réduit l’offre de SXP de 17,5%

Avant la publication du livre blanc Swipe V2, Joselito Lizarondo, fondateur et PDG de Swipe, qui a également fondé le protocole de prêt Venus basé sur BSC, a partagé sa décision de brûler la totalité de ses 60 millions de SXP.

10 millions de jetons SXP ont déjà été brûlés l’année dernière; les autres valent actuellement 229 millions de dollars au prix actuel de 4,58 dollars par SXP.

Lizarondo a déclaré qu’il était toujours rémunéré dans SXP, qu’il détient. Tout SXP gagné en chiffre d’affaires à partir de maintenant sera conservé au bilan de l’entreprise pendant une longue période, a déclaré le PDG.

En brûlant tout son approvisionnement de fondateur, l’offre totale de SXP a été réduite de 17,5%, avec pour objectif final de n’avoir que 100 millions de SXP en approvisionnement. Actuellement, l’offre maximale est de 285 millions, selon Coingecko. Lizarondo a dit,

«Cela profite aux détenteurs de jetons Swipe du point de vue de la rareté et me permet de me concentrer sur ma santé et de travailler avec l’équipe pour promouvoir nos produits avec succès.»

Binance a actuellement une grande partie du SXP qu’elle a reçu lors de l’acquisition. Ceux-ci sont déverrouillés et, selon Lizarondo, figurent sur leur bilan. La trésorerie de l’équipe, quant à elle, restera sous la libération mensuelle de verrouillage de temps.

La société introduit également de nouvelles tokenomics pour le token SXP. SXP servira de monnaie de paiement pour les services rendus à ses partenaires et de jeton de gouvernance pour Swipechain Network et AMM.

Swipe est maintenant concentré sur V2, qui est la version finale, et il n’y aura plus de changements.

La version 2 vise à créer un pont entre la cryptographie et le commerce pour les partenaires commerciaux payés en SXP et à construire un market maker automatisé décentralisé (AMM) entièrement inter-chaînes alimenté par SXP.

L’API d’entreprise de Swipe alimente actuellement la carte FTX et la carte Binance.

Il prévoit également d’introduire un jeton de récompense Swipe (SRT) pour Swipe Swap.

