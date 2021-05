Le fondateur de Telegram considère les utilisateurs d’iPhone comme des esclaves vivant au Moyen Âge | La technologie

Le fondateur de Telegram, Pavel Durov, a partagé certaines opinions sur Apple qui sont particulièrement controversées.

Les dernières déclarations du fondateur de Telegram ont soulevé une certaine polémique, peut-être plus pour le ton utilisé que pour le message lui-même. Comme de nombreux lecteurs le savent, Telegram est une application de messagerie alternative à WhatsApp ou Signal qui se vante avant tout de la confidentialité, bien qu’elle dispose également d’une série de fonctions très utiles.

Pavel Durov est en faveur de l’utilisateur ayant la plus grande confidentialité possible, un aspect qui lui a causé des problèmes importants avec le gouvernement de la Russie. C’est pourquoi il considère que l’iPhone ne doit pas être utilisé, ce qu’il a fait plus que clairement ressortir ses dernières déclarations.

Les commentaires sont nés en référence à la relation entre Apple et la Chine et les concessions que l’entreprise a faites grandir dans le pays. Durov, très critique à leur égard, a publié quelques avis sur le sujet sur sa chaîne Telegram, selon Android Central.

WhatsApp a de nombreuses fonctions, mais il lui manque certaines options intéressantes que nous trouvons dans d’autres applications de messagerie. Voici quelques-uns que vous pourriez copier.

Selon ses commentaires, «Apple est très efficace dans la réalisation de son modèle économique, et ce repose sur la vente de matériel obsolète et coûteux à des clients piégés dans son écosystème. »À cela, il a ajouté ce qu’il ressent quand il utilise l’application Telegram sur iOS, comme s’il« retournait au Moyen Âge ». Les écrans 60 Hz de l’iPhone ne peuvent pas rivaliser avec les écrans 120 Hz des téléphones Android modernes qui prennent en charge des animations beaucoup plus fluides. “

De nombreux adeptes d’Apple ne seront pas tout à fait d’accord avec le commentaire, car l’écran a quelque peu pris du retard, mais le nouveau processeur est l’un des plus intéressants du marché. Bien que les commentaires et Il a également critiqué le fait que les applications ne peuvent être téléchargées que via l’App Store..

Mais la phrase la plus controversée est peut-être celle-ci: “Il n’est pas étonnant que l’approche totalitaire d’Apple soit si appréciée par le Parti communiste chinois que, Grâce à Apple, vous avez désormais un contrôle total sur les applications et les données de tous vos citoyens qui dépendent des iPhones. »En plus de qualifier Apple de totalitaire, il l’accuse aussi d’une certaine manière de collaborer avec la répression en Chine.

Dans tous les cas, les mots attirent plus l’attention pour leur dureté que pour leur substance, qui vous ne surprendrez personne connaissant les idées de Durov et la polémique qu’Apple connaît en raison de sa situation en Chine. Pourtant, de nombreux utilisateurs d’iPhone sont sûrs d’être ennuyés.