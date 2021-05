Le fondateur de Telegram critique Apple pour le contrôle et le matériel “ totalitaire ” du “ Moyen Âge ”

Le fondateur de la populaire plateforme de messagerie Telegram a publiquement critiqué Apple en réponse à un récent article du New York Times sur les relations d’Apple avec la Chine. Pavel Durov a fait ces commentaires sur une chaîne publique Telegram cette semaine, affirmant que les logiciels Apple semblent remonter au «Moyen Âge» et sont «appréciés par le Parti communiste chinois».

Les commentaires ont d’abord été repérés par Android Central. Durov a écrit dans le post que chaque fois qu’il doit utiliser un iPhone, c’est comme être «renvoyé au Moyen Âge», apparemment parce que l’iPhone n’utilise pas un écran à 120 Hz.

«Apple est très efficace dans la poursuite de son modèle commercial, basé sur la vente de matériel obsolète et hors de prix à des clients bloqués dans leur écosystème», a-t-il écrit. «Chaque fois que je dois utiliser un iPhone pour tester notre application iOS, j’ai l’impression d’être renvoyé au Moyen Âge. Les écrans 60 Hz de l’iPhone ne peuvent pas rivaliser avec les écrans 120 Hz des téléphones Android modernes qui prennent en charge des animations beaucoup plus fluides. »

Ces limitations matérielles, cependant, ne sont pas la pire partie de l’expérience Apple, selon Durov.

Durov a ajouté que le pire dans la technologie d’Apple n’est pas «des appareils plus maladroits ou du matériel obsolète», mais que les utilisateurs qui ont un iPhone sont un «esclave numérique d’Apple». “Vous n’êtes autorisé à utiliser que des applications qu’Apple vous permet d’installer via leur App Store, et vous ne pouvez utiliser qu’iCloud d’Apple pour sauvegarder nativement vos données”, a-t-il déclaré. «Il n’est pas étonnant que l’approche totalitaire d’Apple soit si appréciée par le Parti communiste chinois, qui, grâce à Apple, a désormais un contrôle total sur les applications et les données de tous ses citoyens qui dépendent des iPhones.»

À part l’article du New York Times, on ne sait pas exactement ce qui a motivé la diatribe publique de Durov contre Apple. En janvier, Apple a été victime d’un procès intenté par la Coalition pour un Web plus sûr pour l’hébergement de Telegram dans l’App Store. Telegram a également déposé une plainte antitrust contre Apple l’année dernière.

