Le fondateur de Telegram dit que posséder un iPhone fait de vous l’esclave numérique d’Apple

Crédit: Scott Adam Gordon / Autorité Android

Pavel Durov de Telegram a critiqué Apple pour son mauvais matériel: posséder un iPhone fait de vous un esclave numérique d’Apple et assimiler l’approche des jardins clos d’Apple au régime totalitaire chinois.

Le fondateur et PDG de Telegram Pavel Durov a lancé hier une offensive contre Apple. Commentant un rapport du New York Times sur la manière dont Apple aurait donné au gouvernement chinois le contrôle de ses centres de données à Guiyang, Durov a déclaré que la société de Cupertino était efficace pour vendre «du matériel hors de prix et obsolète à des clients enfermés dans leur écosystème».

«Chaque fois que je dois utiliser un iPhone pour tester notre application iOS, j’ai l’impression d’être renvoyé au Moyen Âge», a ajouté Durov. Il a qualifié les appareils d’Apple de maladroits et obsolètes car ils étaient bloqués avec des spécifications telles que des écrans à 60 Hz au lieu d’écrans à 120 Hz que de nombreux téléphones Android utilisent ces jours-ci.

Mais peut-être que le commentaire le plus préjudiciable qu’il a fait à Apple était le suivant:

Posséder un iPhone fait de vous un esclave numérique d’Apple

Durov a critiqué la politique d’Apple de ne pas permettre à ses utilisateurs de télécharger des applications de n’importe où ailleurs que sur l’App Store iOS. Probablement parce que Telegram propose un téléchargement d’application direct sur les téléphones Android avec des mises à jour plus rapides et moins de restrictions.

Le jardin clos d’Apple est également sous le scanner en ce moment en raison de sa bataille judiciaire en cours avec Epic Games. Ajoutant à l’argument, Durov a également condamné le fait que les utilisateurs d’Apple ne peuvent utiliser iCloud que pour sauvegarder leurs données de manière native.

En conclusion, Durov a déclaré que c’était probablement la raison pour laquelle «l’approche totalitaire d’Apple est si appréciée par le Parti communiste chinois».

