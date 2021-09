Le fondateur de Telegram met en garde contre le danger pour le cerveau en regardant trop Netflix ou TikTok | La technologie

Pável Dúrov, fondateur de Telegram, utilise l’application pour envoyer un message de tristesse en découvrant que la société consomme de nombreuses séries ou vidéos Netflix sur TikTok. Dúrov avertit que l’esprit résout toujours les problèmes. Exposer le cerveau à la fiction l’amène à chercher des solutions à des conflits irréels au lieu de penser à des solutions à des défis tangibles.

L’esprit est une épée à double tranchant. Donnez-lui un vrai problème, énoncez-le spécifiquement et concrètement, et tôt ou tard il vous apportera une solution efficace. Maintenant : donnez-lui un problème imaginaire et il passera beaucoup de temps et d’énergie à essayer de résoudre quelque chose qui n’existe pas.

Ces problèmes imaginaires peuvent provenir de vos propres préoccupations. Un bon exemple est toutes les questions que vous vous posez qui commencent par “Et si…?”. « Et si mon partenaire veut me quitter ? », « Et si je ne réalisais jamais mes rêves ? », « Et si… ? »

Un autre type de conflits fictifs sont ceux qui proviennent précisément de la fiction. Ou du moins c’est ce que dit Pável Dúrov, fondateur de Telegram, dans un nouveau message dans lequel il déplore les heures que la société passe à regarder des séries ou des films sur Netflix ou des vidéos virales sur TikTok.

Précisément dans son message, Dúrov mentionne les différentes études qui expliquent que le cerveau a toujours génère des solutions aux problèmes même au repos.

Le fondateur de Telegram soutient que, si vous laissez votre esprit résoudre des problèmes imaginaires qui apparaissent dans les séries ou les films, vous ne résoudrez pas vos vrais conflits.

“Si nous alimentons notre cerveau avec des données réelles, nous lui permettons de résoudre des problèmes fondamentaux, car il traitera ces données en arrière-plan et vous surprendra soudainement avec des solutions inattendues “, Dúrov explique dans son message (via Entrepeneur).

“Il est donc triste que beaucoup de gens préfèrent nourrir leur esprit non avec des données réelles que nous permettrait au monde de changer mais avec des séries Netflix ou des vidéos TikTok.”

« À un niveau profond, poursuit le fondateur de Telegram, “notre cerveau ne peut pas distinguer entre fiction et réalité, Ainsi, l’abondance du divertissement numérique maintient notre inconscient occupé à produire des solutions à des problèmes qui n’existent pas. »

La solution à ce problème, selon Dúrov, serait de faire un processus de suppression de contenu fictif : “Nous devons nettoyer nos esprits de cette boue collante qui est le contenu non pertinent qui nous parvient chaque jour grâce à ces algorithmes de recommandation.”

Qu’en disent les experts ?

Le raisonnement de Dúrov a une base scientifique et prouvée. Comme Gayani DeSilva, directeur médical de la santé comportementale au Centre de ressources communautaires de San Bernardino, l’a expliqué à NBC à l’époque, une exposition prolongée à un contenu fictif finit par enseigner à l’esprit que cette expérience a été réelle.

“Nos cerveaux encodent toutes les expériences, qu’elles soient réelles, littéraires, télévisées… C’est pourquoi nous sommes attirés par les intrigues, les personnages… et nous pensons que leurs conflits sont les nôtres.”

Ce processus de identifiant Avec des personnages fictifs et des conflits, cela se produit surtout si vous regardez fréquemment beaucoup de contenu similaire, comme la diffusion de la nouvelle saison d’une série en 1 à 3 jours. Si vous vous sentez vraiment concerné par les problèmes d’un protagoniste, ou si vous souhaitez être ami avec certains personnages, alors vous avez vécu ce phénomène.

Désormais, les experts considèrent que regarder des séries ou des films avec modération a les effets positifs.

Par exemple, certains experts disent que terminer les saisons presque en une seule séance est bon pour déstresser. “Il est difficile de fermer l’esprit aux problèmes si vous êtes stressé”, explique le psychologue John Mayer dans Doctor on Demand. “Regarder de nombreux épisodes d’affilée aide à bloquer l’esprit des facteurs qui favorisent le stress.”

Soyez à jour avec les séries aussi vous aide à vous sentir connecté avec vos proches : “Vous pouvez vous sentir éloigné si vous ne savez pas ce qui s’est passé dans l’épisode le plus récent”, explique la psychologue Ariane Machin. “En revanche, si vous êtes à jour, vous vous sentez partie prenante de la communauté, vous pouvez vous connecter via un débat sur la série.”

Il y a plus de fenêtres. Par exemple, un personnage fictif peut devenir votre modèle. Si vous êtes timide, un lead extraverti peut vous aider à être plus expressif ou à avoir plus d’énergie.

Cela dit, surexposer du contenu sur Netflix ou TikTok a des effets négatifs sur l’esprit. si tu ne regardes pas le rythme et tu finis accro.

Une étude menée à l’Université de Tolède en 2015 a utilisé 408 participants, 142 d’entre eux étaient considérés comme des fans de la série. Ce groupe présentait des niveaux de stress, d’anxiété et de dépression plus élevés que ceux qui ne passaient pas beaucoup de temps à regarder des épisodes. La cause principale est que devenir trop accro à Netflix peut provoquer un isolement.

“Quand on remplace les relations humaines par la télévision, on déconnecte notre nature humaine pour quelque chose de virtuel”explique la psychologue Judy Rosenberg. “Nous sommes faits pour nous connecter, donc dépendre de la télévision a un coût émotionnel. Les vraies relations sont plus difficiles, mais au final elles sont plus enrichissantes que les fictives.”

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Daniel Cáceres.