Le fondateur de Terra poursuit la SEC, la plate-forme Stablecoin brûle une valeur de B en jetons LUNA

La plate-forme de stablecoin à gouvernance algorithmique Terra propose de brûler 90 millions de LUNA, d’une valeur de 4 milliards de dollars aux prix actuels et environ 10% de l’offre totale, dans le pool communautaire pour frapper UST stablecoin pour le protocole d’assurance du réseau Ozone.

Lorsque l’actif crypto stabilisant natif du réseau, LUNA, est brûlé pour créer de nouvelles pièces stables Terra (UST), la quantité de Luna brûlée est un «seigneurage».

À peu près chaque semaine, une partie de ce seigneuriage sert à financer le pool communautaire contrôlé par la gouvernance de Luna et à récompenser les jalonneurs de Luna.

Selon la proposition intitulée « Brûler le pool communautaire », cette proposition brûlera tous les fonds restants dans le pool communautaire, acheminera tout le futur seigneuriage à brûler au lieu d’être acheminé vers les pools de récompenses communautaires/de jalonnement et amortira la distribution de la récompense existante. pool à trois ans au lieu d’un an actuellement.

«La semaine prochaine, nous maintiendrons la prop 44 du signal Terra et lancerons une proposition pour brûler 90M Luna dans la piscine communautaire afin de produire de l’UST pour l’ozone. Cela réduira l’offre totale de Luna de 90 millions et augmentera l’offre UST d’environ 3 à 4 milliards », a déclaré Do Kwon, fondateur du projet.

Au moment de la rédaction, TerraUSDT (UST) a une capitalisation boursière de 2,75 milliards de dollars. Comme nous l’avons signalé, Kwon a prédit que la capitalisation boursière d’UST dépasserait 10 milliards de dollars d’ici la fin de cette année.

Kwon a en outre partagé qu’un sous-produit de cette opération est que de nombreux frais de swap s’accumuleront, ce qui devrait entraîner des retours de jalonnement LUNA de 5x à environ 15%.

« Il s’agit certainement de la plus grande brûlure jamais enregistrée », a commenté Ryan Watkins de Messari, s’attendant à ce que cette brûlure augmente l’offre d’UST à 6,7 milliards de dollars du jour au lendemain et la place à une distance de frappe de DAI, qui est de 7,4 milliards de dollars.

«Ce serait également la première puce bleue DeFi à être retournée par un concurrent multichaîne sur son KPI numéro 1. Cela dit, je pense qu’il y a une place pour les deux, et DAI continue de croître à un rythme impressionnant, avant même sa refonte économique symbolique.

À la suite de l’annonce de cette brûlure, LUNA a augmenté de 30% pour atteindre 45,25 $ vendredi. Se négociant actuellement à 42,46 $, LUNA est en hausse de 6 450 % depuis le début de l’année, mais reste en baisse de 14 %, le plus haut historique de 50 $ plus tôt ce mois-ci.

Par ailleurs, Terraform Labs et le PDG Kwon poursuivent la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Kwon a confirmé cette semaine qu’il avait reçu une assignation à comparaître de la SEC lors de la conférence Mainnet de Messari le mois dernier. Selon le dossier, l’affaire remonte à quelques mois ; cela a commencé en mai lorsque la division de l’application de la SEC a envoyé un courrier électronique à Kwon.

La plate-forme de financement décentralisé (DeFi) de Terra Mirror Protocol est au centre du procès, sur lequel les actions synthétiques des grandes entreprises américaines sont émises et négociées.

L’assignation veut que Kwon témoigne devant les régulateurs américains, mais en tant que résident sud-coréen, Kwon conteste cela.

« Rare cas de poursuite préventive contre un régulateur qui a du sens », a commenté l’avocat d’Anderson Kill, Stephen Palley.

L’agence a également déclaré aux avocats de Terraform qu’ils pourraient poursuivre la société en justice en disant :

« les avocats de la SEC ont indiqué qu’ils pensaient qu’une sorte de mesure coercitive était justifiée contre TFL [Terraform Labs] et toute coopération et mise en œuvre de mesures correctives concernant le protocole miroir entraîneraient une sanction financière réduite dans le cadre de tout accord de consentement. »

Kwon a été servi cinq jours plus tard à la conférence alors qu’il sortait d’un escalier roulant pour faire une présentation programmée qui ne concernait pas le protocole miroir. À l’époque, Kwon avait nié avoir été servi ce jour-là.

