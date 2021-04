Le fondateur de Tesla, Elon Musk, a dépensé 150 millions de dollars pour des œuvres caritatives en 2021

Elon Musk est sur une frénésie de dépenses philanthropiques.

Dans les mois immédiatement après être brièvement devenu la personne la plus riche du monde, Musk a transformé son profil de philanthrope, apparaissant apparemment toutes les quelques semaines avec des cadeaux – en public. Cela représente une rupture avec le penchant de Musk pour la vie privée et son histoire relativement mince en tant que donateur majeur, bien qu’il soit l’une des personnes les plus riches du pays depuis une décennie.

Au cours des derniers mois, le fondateur de Tesla semble avoir été sur la voie la plus agressive de dons caritatifs de sa vie, évoluant si vite qu’il échoue parfois à avertir les bénéficiaires. Il fait ses plus gros dons publics jamais réalisés et à un rythme qui semble dépasser tout autre moment de sa carrière. Toute cette activité sera mise en évidence jeudi lorsque Musk prendra la parole lors d’un déploiement animé pour son plus gros don, un jackpot de 100 millions de dollars pour le gagnant d’un concours climatique qu’il a créé.

Au cours des quatre premiers mois de 2021, Musk a engagé près de 150 millions de dollars directement en faveur des organismes de bienfaisance, selon les rapports et les annonces publiques de Recode. Cela fait plus que doubler la meilleure estimation de Recode de tous ses dons de bienfaisance avant 2021, qui s’élevaient à environ 100 millions de dollars sur la base des informations disponibles.

Et ce n’est pas tout. Dans les coulisses au cours des derniers mois, la fondation Musk a passé plus de temps à contacter d’autres grands philanthropes et intermédiaires pour essayer de trouver des idées de subventions et apprendre les meilleures pratiques, dit Recode.

Il est logique que l’équipe philanthropique maigre de Musk – elle n’a pas de personnel connu à plein temps – le fasse. Les philanthropes sont souvent encouragés à emprunter les idées des autres et à partager des notes s’ils ont du mal à trouver des endroits dignes de donner de l’argent – une maladie à laquelle Musk a récemment fait face.

«Les commentaires critiques sont toujours très appréciés, ainsi que les moyens de donner de l’argent qui font vraiment une différence (bien plus difficile qu’il n’y paraît)», a-t-il tweeté en janvier.

Une partie de ce qui s’est passé ensuite était une coïncidence. Une partie de cela était les retombées de ce tweet. Au cours des trois prochains mois, Musk s’est engagé:

100 millions de dollars pour le prix de jeudi 30 millions de dollars à des organisations à but non lucratif dans la vallée du Rio Grande au sud du Texas; Sur ce montant, 20 millions de dollars sont reversés aux districts locaux et aux écoles à charte, les 10 millions de dollars restants sont destinés à revitaliser le centre-ville de Brownsville, au Texas, 5 millions de dollars à Khan Academy, une plateforme de cours en ligne, qui a été une «surprise» complète à but non lucratif, un porte-parole a déclaré 5 millions de dollars à une paire de chercheurs de la région de Boston étudiant le coronavirus 1 million de dollars à Feeding Texas, qui gère des banques alimentaires dans le nouvel État d’origine de Musk et sa fondation (après avoir initialement résisté); un concours axé sur l’espace géré par SteamSpace; et un projet géré par l’UNICEF pour étendre l’accès à Internet dans les pays en développement

Mais c’est le concours XPrize qui est le plus grand engagement caritatif de Musk à ce jour. Les 100 millions de dollars seront attribués aux entrepreneurs qui proposent les meilleures technologies pour capturer le dioxyde de carbone dans l’atmosphère et l’enfermer définitivement. Musk est sur le point de dévoiler les détails de la compétition de quatre ans et de répondre aux questions dans un déploiement fastueux en direct de Cap Canaveral, en Floride.

Ce don était une conséquence directe de son tweet de janvier. Peter Diamandis, un entrepreneur qui dirige le concours, a vu sa demande et a répondu publiquement puis en privé à Musk, qui avait soutenu un précédent XPrize. Diamandis avait une idée: et si on en faisait une autre sur un nouveau numéro?

“L’un des attributs d’Elon est que lorsqu’il est clair sur le fait de vouloir faire quelque chose, il se déplace très vite”, a déclaré Diamandis. Musk a finalement accepté de faire la une d’un événement de lancement. “La raison de la publicité est de faire savoir au plus grand nombre de personnes que ce prix existe.”

Certains des autres dons de Musk ont ​​été plus discrets. L’automne dernier, le chef du family office de Musk, Jared Birchall, a «tendu la main» à la directrice de Feeding Texas, Celia Cole, après avoir vu un tweet sur son organisation. Musk était intéressé à faire un don de 100 000 $ pour le soulagement de Covid-19. Lorsque les tempêtes hivernales ont frappé le Texas cet hiver, l’équipe de Cole a contacté Musk’s – qui a ajouté un autre zéro à son premier cadeau.

«C’était une question rapide et un oui rapide», se souvient Cole. «Il semble s’installer au Texas, et peut-être travaille-t-il à faire du Texas son objectif.»

Musk est également assez transparent – même ludique, timide et attirant l’attention avec des tweets qui taquinent les annonces en plusieurs parties et créent plusieurs cycles d’information indépendants. Tous ces dons ont été annoncés publiquement, malgré sa conviction antérieure que ses dons de bienfaisance devraient être anonymes.

Cette machine publicitaire Elon prend parfois de l’avance sur elle-même, comme il a tendance à le faire sur Twitter.

Lorsque Musk a annoncé pour la première fois le concours XPrize dans un tweet, il a dit «détails la semaine prochaine» – ils ne sont venus que près de trois semaines plus tard. Lorsque Musk a dit au monde entier qu’il donnerait 30 millions de dollars à la région de Brownsville, il a en quelque sorte oublié de le dire à la ville de Brownsville, dont le maire a déclaré qu’il n’avait aucune idée que l’argent arriverait avant l’envoi du tweet.

Cet argent n’est pas encore arrivé. Le maire, Trey Mendez, a déclaré à Recode que la ville «avait eu des discussions initiales» avec la Fondation Musk à propos de la contribution depuis le tweet d’il y a un mois. Les responsables de la ville élaborent maintenant tardivement un plan sur la façon de le dépenser.

Ce fut un moment de manne-du-ciel similaire pour les écoles de la région, qui enseignent principalement aux étudiants latinos dans une partie du pays où plus d’un tiers des familles vivent dans la pauvreté. Dès Pâques, l’équipe de Musk a convoqué une série de réunions avec les surintendants du comté de Cameron et les directeurs d’écoles à charte pour savoir de combien d’argent ils pourraient avoir besoin et ce qui figurait sur leurs listes de souhaits. 5 millions de dollars sur les 20 millions de dollars pour les écoles de la région ont été déposés vendredi dernier – attribués en fonction du nombre d’élèves inscrits dans chaque district.

Les 15 millions de dollars restants devraient être distribués en tranches futures à compter de cet été pour d’autres projets, en partie sur la base des premières réalisations.

“Leur jugement sera si nous avons fait ce que nous avons dit que nous allons faire et s’ils en ont pour le prix qu’ils voulaient que nous obtenions, c’est mon impression”, a déclaré Roger Lee, dont le district scolaire indépendant de Rio Hondo a été récompensé. 100 000 $ pour améliorer les services de transport locaux et soutenir un programme de robotique dans une école primaire.

La société privée de vaisseaux spatiaux de Musk, SpaceX, a construit des opérations dans la vallée du Rio Grande, et sa philanthropie dans la région aide sûrement à entretenir les relations locales également. Il a amené des surintendants comme Lee dans les bureaux de SpaceX, et son intérêt pour l’amélioration des écoles locales et la formation professionnelle pourrait porter ses fruits à long terme pour SpaceX, qui, selon Musk, doit recruter plus de talents techniques locaux.

Au cours de sa carrière en entreprise, Musk a fait preuve d’une vitesse et d’un flair similaires pour le piquant. Musk se déplace rapidement – parfois trop rapidement – ce qui, dans la méga-philanthropie, peut faire sortir de l’argent, mais peut se retourner contre vous si les coins sont coupés. Le piquant de Tesla et SpaceX a transformé Musk en une sorte de showman, qui, s’il était appliqué à des œuvres caritatives, pourrait aider à renforcer la réputation de Musk.

Certes, même avec cette poussée de charité, Musk a encore un long chemin à parcourir avant que son nom soit gravé parmi les grands philanthropes de sa génération. Bien qu’il ne soit plus la personne la plus riche du monde, l’action de Tesla a grimpé en flèche et a amené sa valeur nette avec elle, portant ses actifs estimés à 190 milliards de dollars.

Ses quelque 250 millions de dollars de dons révélés à vie ne représentent qu’environ 0,1% de ces actifs, comme les critiques le soulignent rapidement. Il a dit de ne pas s’attendre à des dons caritatifs majeurs – les types qui satisferaient l’engagement de don qu’il a signé, par exemple – avant des décennies, quand il se sentira peut-être libre de vendre enfin des actions de Tesla. Et tout cela pour ne rien dire sur la question de savoir si les dons de bienfaisance de Musk feront vraiment du bien ou si le système qui lui permet de choisir les gagnants parmi les organisations à but non lucratif et les villes est fondamentalement juste et démocratique.

Mais pour la première fois depuis longtemps, Musk semble faire le travail. Le changement est peut-être en cours.