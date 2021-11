Le fondateur de The Gap Band, Ronnie Wilson, est décédé à 73 ans

Légende du R&B Ronnie Wilson, membre fondateur de The Gap Band et « Uncle » Charlie Wilsonle frère aîné de est mort… TMZ l’a confirmé.

La femme de Ronnie, Linda Boulware-Wilson, raconte TMZ … il est décédé mardi à 10h01 à son domicile de Tulsa, OK. On nous dit qu’il est mort paisiblement et que Linda lui tenait la main alors qu’il rendait son dernier souffle.

Linda dit que Ronnie a subi un accident vasculaire cérébral la semaine dernière, et cela l’a plongé dans un semi-coma et il ne s’en est jamais remis. On nous dit qu’il a subi plusieurs accidents vasculaires cérébraux au fil des ans.

Dans une publication sur Facebook, Linda s’est souvenue de son défunt mari comme d’un « génie dans la création, la production et le jeu du bugle, de la trompette, des claviers et de la musique chantée ».

Ronnie et ses frères, Charlie et Robert Wilson, ont formé The Gap Band dans les années 1970 à Tulsa, OK … et leur musique a pris le relais d’énormes groupes comme Stevie Wonder, George Clinton et Terre, Air et Feu.

Le Gap Band était énorme dans les années 1980 et ils sont surtout connus pour leur chanson à succès, « You Dropped a Bomb on Me ».

Ronnie avait 73 ans.

DÉCHIRURE