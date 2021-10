Le fondateur de TRON dépense 2 millions de dollars dans les zones numériques NFT

Le fondateur de TRON (TRX / USD), Justin Sun, a tweeté qu’il avait acheté trois éditions de Digital Zones pour 569 éthers, équivalant à 2 millions de dollars, et les avait donnés à la Fondation APENFT. Il a acheté les œuvres NFT de l’édition 92 de la série 7 et des séries 83 et 84 de la série 6. La série a été créée par l’artiste Mitchell F. Chan et date à l’origine des années 1960.

Digital Zones a été inspiré par Zone de sensibilite picturale immatérielle, une œuvre créée par le célèbre artiste français Yves Klein. Mitchell Chan a produit huit séries DZ avec 101 NFT au total. L’œuvre de Klein prend la forme de reçus.

Digital Zones est l’un des premiers NFT sur Ethereum

Lorsque Chan a entendu parler d’Ethereum (ETH / USD) en 2017, il a décidé de transformer le projet de Klein en un NFT utilisant la technologie blockchain, comblant le fossé avec un art conceptuel non tangible. Il a également écrit un livre bleu détaillé pour Digital Zones.

Le moment de la frappe fait de Digital Zones l’un des premiers NFT sur Ethereum, juste derrière le légendaire Cryptopunk. Il a fait ses débuts à InterAccess à Toronto, devenant l’une des premières œuvres d’art NFT à apparaître dans une galerie d’art grand public.

Toutes les éditions sont épuisées

Avec l’industrie NFT en constante croissance, l’énorme valeur de ces NFT est devenue évidente. Toutes les éditions de Chan ont été épuisées, à l’exception de certaines éditions de la série 0 qu’il possède. Sur le marché secondaire, ils changent de mains à un minimum de 200 ETH. L’édition 10 de Digital Zones de la série 0 serait mise aux enchères chez Sotheby’s entre le 14 et le 21 octobre.

Justin Sun est un collectionneur vétéran de NFT

Depuis ce mois de mars, le fondateur de TRON a acheté des œuvres d’art NFT de Warhol, Picasso et d’autres artistes éminents. Il a également acheté des œuvres de Pak, Beeple et d’autres artistes crypto de Christie’s, Sotheby’s et Nifty Gateway.

Norme TRC-721 utilisée pour cartographier la propriété

La norme TRC-721 est utilisée pour cartographier la propriété de ces œuvres sur la chaîne publique TRON. Ils y seront stockés en permanence. TRON est célèbre pour son écosystème NFT complet avec du matériel et des logiciels solides. Il compte plus de 56 millions d’utilisateurs, la plus grande offre de pièces stables en circulation au monde et plus de 2,4 milliards de transactions.

