Le fondateur de Tron, Justin Sun, achète un BAYCTron inspiré du Joker pour un montant record de 15 millions de dollars

Le fondateur du réseau Tron, Justin Sun, a acheté une œuvre d’art inspirée du Joker à Bored Ape Yacht Club Tron (BAYCTron), l’une des premières et des plus populaires collections NFT sur sa blockchain aujourd’hui. Le prix à payer ? Un TRX impressionnant de 150 000 000 ou 15 millions de dollars.

Avec cette transaction, l’œuvre d’art BAYCT # 6666 se classe au premier rang des ventes NFT les plus chères de Tron à ce jour. Un poste auparavant occupé par un autre achat de Justin Sun : Tpunk # 3442, qui s’est vendu pour 10,5 millions de dollars en août 2021. Ironiquement, son Tpunk s’est également inspiré du film DC Comics Joker.

Crypto Punk #NFT est devenu l’avatar @Twitter le plus cher d’une valeur de 10 millions de dollars ! Mais aujourd’hui, le record du monde est à nouveau renouvelé. J’ai acheté un nouvel avatar Ape avec 15 millions de dollars en #TRX aujourd’hui ! Après tout, l’art de l’avatar #NFT est le nouvel affichage artistique de notre génération. https://t.co/Jmam6rv2Xb – Justin Sun 🅣🌞 (@justinsuntron) 30 novembre 2021

Le milliardaire technologique d’origine chinoise de 31 ans croit profondément dans l’espace de l’art numérique et, en particulier, dans l’utilisation de jetons non fongibles comme catalyseurs clés de son développement. Justifiant sa dernière acquisition, Sun a écrit sur Twitter : « Après tout, l’art de l’avatar #NFT est le nouvel affichage d’art pour notre génération. »

Alors que ce mouvement soudain de Justin Sun a surpris la communauté BAYCTron, il est bien connu que cette collection a été parmi les préférées des entrepreneurs aux côtés des Tpunks et des Tronmeebits.

Les œuvres d’art achetées par Joker font partie d’une collection de 10 000 NFT publiée au sommet du réseau Tron plus tôt cette année, et qui s’est vendue en un peu moins de 72 heures, ce qui en fait l’une des collections les plus vendues au monde cette blockchain. Les œuvres d’art du TRC-721 sont un hommage à la collection originale d’Ethereum Bored Ape, mais intègrent un certain nombre de pièces exclusives avec des visuels liés à Tron et Justin Sun.

« Cet achat envoie un message fort : le paysage Tron NFT est là pour rester. Ce réseau offre de grands avantages aux artistes pour gérer leurs collections, tels que des frais peu élevés et un solide soutien de la communauté et du réseau. Nous sommes ravis d’apprendre l’achat de Justin et nous espérons que d’autres monteurs de notre collection bénéficieront également de l’activité croissante du marché secondaire dans les mois à venir », a déclaré Carolina Matusso, CMO de BAYCTron.

Cette collection a également retenu l’attention de la Fondation APENFT ; un groupe de conservation de classe mondiale axé sur l’identification et le soutien d’artistes potentiels sur plusieurs chaînes de blocs, dont Tron et Ethereum. En septembre, APENFT et BAYCTron ont signé une alliance stratégique pour encourager le développement du projet.

🥳🥳Je suis heureux d’annoncer que nous avons établi une coopération stratégique avec @BAYCTron, qui devient un autre projet TRON NFT après Tpunk et Tron Meetbits. C’est le premier objet de soutien public depuis que l’APENFT a annoncé la création du Fonds spécial NFT. @Tronfoundation @BitTorrent pic.twitter.com/CrQyDCy408 – APENFT (@apenftorg) 22 septembre 2021

Les efforts de l’APENFT semblent parfaitement alignés sur le plan BAYCTron. L’organisation curatoriale et la Fondation Tron ont récemment créé un fonds de 100 millions de dollars pour soutenir les projets NFT émergents et les artistes numériques sur ce réseau.

Les singes mutants gagnent du terrain parmi les collectionneurs

Avec le soutien direct de Justin Sun et de la forte communauté Tron, la frappe de la collection BAYCTron Mutant Apes est sur la voie rapide. Au moment d’écrire ces lignes, les mutants excentriques et vibrants sont fabriqués à 35%.

La nouvelle collection n’est pas moins excitante que la première. Les mutants incluent des versions distinctives du Joker, Harley Quinn, Kill Bill et même Justin Sun. Les collectionneurs peuvent encore frapper Mutant Apes pour un coût fixe de 1000 TRX (~ 100 $) dans l’espoir que cette nouvelle collection aura la même chance que l’original Apes.