Le fondateur de Trulia, Zillow Vets investit dans un tour de 1,5 million de dollars pour une nouvelle start-up immobilière Instashowing

(Capture d’écran Instashowing)

Instashowing, une startup dotée d’un outil immobilier en ligne conçu pour aider les agents à planifier facilement des visites à domicile, a levé 1,5 million de dollars dans le cadre d’un cycle de financement dirigé par des vétérans de l’industrie.

Le fondateur William Schoeffler est un récent diplômé de l’Université de l’Oregon qui travaille maintenant à Seattle, où il a suscité l’intérêt de Pete Flint, associé général de la société de capital-risque NFX. Flint a précédemment fondé Trulia, une société de référencement immobilier acquise par Zillow en 2015.

Les autres investisseurs comprennent quatre vétérans de Zillow: les cofondateurs de Tomo, Greg Schwartz et Carey Armstrong; Austin Allison, co-fondateur de Pacaso; et Justin LaJoie. Tom Ferry, Hoby Hannah, Zvi Band et d’autres ont également investi.

«La société se concentre particulièrement sur la création d’une très belle expérience de présentation pour les consommateurs et les agents immobiliers», a déclaré Flint à ., ajoutant que le groupe d’investisseurs avait de l’expérience dans la création de technologies modernes de pointe qui aident les courtiers, les services de référencement multiples, les associations et les agents réussissent. Il a qualifié Schoeffler de «sage au-delà de ses années».

L’achat d’une maison a bondi pendant la pandémie et le faible inventaire et le grand intérêt se sont combinés pour faire des outils permettant de gagner du temps une nécessité.

Schoeffler dit qu’Instashowing a repensé le processus de réservation pour le rendre plus facile et plus intégré avec les plates-formes que les agents utilisent actuellement. Il a déclaré que la société était en conversation avec MLS et des maisons de courtage qui représentent 600 000 agents.

«Les agents et courtiers locaux recherchent un outil de visite numérique à domicile indépendant des grandes plates-formes immobilières et innovant et en croissance», a déclaré Schwartz dans un communiqué de presse.

Le groupe Zillow a annoncé le mois dernier qu’il paierait 500 millions de dollars pour acquérir ShowTime, une société immobilière basée à Chicago qui vend des logiciels pour faciliter les visites à domicile. L’entreprise dispose d’un réseau de près d’un million d’agents à travers l’Amérique du Nord et a facilité plus de 50 millions de visites l’an dernier.

Instashowing compte six employés à temps plein.