Le fondateur de Tuenti, qui a été torturé pour voler son BTC, change la version précédente et dit qu’ils ne pouvaient pas être volés

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le fondateur de Tuenti, Zaryn Dentzel, qui avait signalé que des voleurs lui avaient volé des millions d’euros en BTC, dit maintenant que non.

Hier, sur la base d’informations provenant de nombreux médias espagnols, nous avons publié l’événement survenu au fondateur de Tuenti, Zaryn Dentzel, qui a été cambriolé à son domicile et torturé dans le but de lui donner les clés de ses portefeuilles Bitcoin. La version que l’homme d’affaires avait donnée à la police hier était que les malfaiteurs avaient réussi à prendre des millions d’euros dans la crypto-monnaie.

Cependant, maintenant il a changé de version. Selon El Mundo, dans la plainte officielle déposée auprès de la police nationale, Dentzel a déclaré que des bitcoins ne lui avaient pas été volés lors de l’agression qu’il avait subie à son domicile dans le centre de Madrid. Il a confirmé que plusieurs hommes cagoulés avaient volé des bijoux, un téléphone portable et plusieurs ordinateurs personnels après avoir été détenus pendant plus de quatre heures par quatre personnes. L’objectif principal était d’obtenir les clés de leurs comptes et de leurs portefeuilles électroniques cryptographiques.

Nouvelle version

Hier après-midi, Dentzel s’est rendu au siège supérieur de la police nationale à Madrid, où les membres du groupe XII de la brigade provinciale de police judiciaire ont fait une déclaration. Là, il a dit que bien que les voleurs voulaient expressément ses clés, ils ne pouvaient finalement pas prendre ses crypto-monnaies, mais ils ont volé d’autres effets personnels. Il a reconnu qu’au début son témoignage était quelque peu « déroutant » en raison de l’état de nervosité dans lequel il se trouvait.

L’homme d’affaires californien a déclaré que le groupe de criminels l’avait battu pendant environ quatre heures en exigeant les mots de passe de ses comptes et les mots de passe de ses ordinateurs. Finalement, vaincu par la torture, il a déclaré avoir donné à ses agresseurs le mot de passe de son portefeuille bitcoin, où il affirmait détenir plusieurs millions d’euros, bien qu’ils n’aient rien réussi à voler, selon son témoignage publié dans El Mundo.

Zaryn Dentzel a créé le réseau social Tuenti en 2006 et quatre ans plus tard Telefónica a acheté 85 % de son capital pour 70 millions d’euros. Le réseau a fermé en 2016 et Tuenti est désormais une compagnie de téléphonie low-cost.

