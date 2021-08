Le fondateur de WallStreetBets parle de GameStop, de WSB Future et de son lien avec Bitcoin et Crypto (exclusif) Crypto new media

Tous ceux qui s’intéressent, même de loin, à l’investissement et au trading sont certainement au courant de la saga GameStop. C’est un événement qui a secoué la communauté financière à un point que nous n’avions jamais vu auparavant.

Tout a commencé sur un subreddit appelé WallStreetBets, qui est devenu l’un des subreddits les plus populaires, abritant plus de 10 millions d’utilisateurs.

CryptoPotato a eu le plaisir de parler à son fondateur – Jaime Rogozinski. Dans cette interview, nous parlons du passé, du présent, de l’avenir de WSB, ainsi que de ce à quoi nous pouvons nous attendre pour l’avenir.

Quel genre de personne faut-il pour créer WallStreetBets ?

Alors qu’il était en plein essor en janvier, WallStreetBets a été créé il y a plus de 10 ans. Aussi facile qu’il soit de tenir la communauté pour acquise comme c’est le cas actuellement, il fut un temps où il n’était pas si facile de trouver des personnes à qui parler de trading et d’investissements.

Nous étions intéressés par le genre de personne qu’il faut pour créer une communauté de ce genre. Il nous a dit qu’il est un entrepreneur à portée de main avec une formation en informatique. Il a dit qu’il a fondé quelques entreprises prospères, ainsi que quelques-unes sans succès, un peu comme le chemin d’autres entrepreneurs autopropulsés.

Jaime Rogozinski, fondateur du WSB. Image de : Bloomberg

Cependant, sa curiosité l’a poussé à trouver comment mettre son « revenu disponible » à profit et à le faire croître.

Alors que j’ai commencé à en apprendre davantage sur le marché boursier et, en particulier, les ETF, je parle de la variété synthétique, à effet de levier et exotique – les choses vraiment fantaisistes qui m’ont en quelque sorte époustouflé, je voulais savoir comment ces choses existent et comment sont ils même légal?

Il a déclaré qu’ils offraient aux traders de grandes opportunités, fournissant un exemple de vente à découvert d’une action – si vous voulez le faire de manière conventionnelle, vous devrez respecter les exigences de marge. Cependant, vous pouvez également acheter des actions d’un ETP inversé, ce qui déchargerait les risques sur quelqu’un d’autre.

Essentiellement, c’est sa passion pour comprendre comment ces choses fonctionnent qui l’a poussé à créer une communauté où ils pourraient en discuter.

Je voulais créer une communauté où nous pouvons discuter de la façon dont ces choses fonctionnent et souligner certaines des absurdités qui existent sur le marché et entamer un dialogue intéressant.

Pour être tout à fait honnête, il a également déclaré qu’il n’avait jamais anticipé la croissance que WSB a connue. Il a également révélé qu’au début, c’était juste lui qui avait commencé comme passe-temps. Plus tard, alors que cela commençait à grandir, il a fait participer plus de modérateurs.

La saga GameStop à travers les yeux de Rogozinski

Bien que cela ait pu sembler être un choix aléatoire aux yeux de ceux qui n’avaient pas suivi WSB auparavant, Rogozinski nous a dit que :

« Tout au long des années de WSB, il y a eu ces stocks de mèmes à la mode. Il y a des années, il y avait beaucoup de gens qui s’intéressaient à AMD, Tesla, Apple et Google – cela continue de se transformer en quelque sorte – c’était il y a 5 ans et les gens n’arrêtaient pas d’en sélectionner d’autres. Il existe une sorte de modèle quant aux actions qui sont sélectionnées. Ce sont souvent des actions qui sont tangibles et que les gens peuvent ressentir et s’identifier.

Il a révélé que pour la plupart, il s’agit d’un effort communautaire et que les actions ont tendance à devenir virales, tout comme le ferait une vidéo sur les réseaux sociaux.

Avec GameStop en particulier, nous avons un gars, Keith Gill, qui s’appelle Roaring Kitty sur YouTube. Il avait cette passion pour GameStop – il l’aimait vraiment, c’est un joueur. C’est aussi un analyste intelligent, il comprend l’action – il a martelé et il avait son propre investissement bien avant cette année. GameStop avait spécifiquement des propriétés qui le rendaient sensible à la courte pression et au type de mouvement que nous avons vu.

Rogozinski a déclaré qu’il y avait plusieurs composants impliqués dans la montée en puissance de GameStop, et alors qu’il commençait à attirer l’attention des médias, c’était comme “ajouter de l’huile sur le feu”.

L’après GME

Alors que l’action commençait à prendre de l’ampleur, les principales plates-formes de négociation (telles que Robinhood) ont cessé de négocier en raison de diverses préoccupations. Le PDG du Nasdaq a même déclaré qu’il pourrait envisager d’arrêter la négociation d’une action en cas d’augmentation des discussions sur les réseaux sociaux.

Préfacé par des préoccupations de protection des investisseurs, tout cela a laissé un goût amer dans la bouche de nombreux investisseurs de détail, laissant à beaucoup de gens le sentiment que « les gros » ont encore gagné.

S’exprimant sur la question et sur les raisons pour lesquelles les courtiers ont dû restreindre les échanges, Rogozinski a déclaré :

“… tout cela avait à voir avec ce système back-end archaïque qui existe depuis que les opérations sur actions consistaient à passer des certificats à cheval à travers Manhattan.”

Pourtant, il a souligné que l’une des bonnes choses qui est ressortie de toute l’épreuve était l’attention portée au système.

Crypto, Bitcoin et WallstreetBets

La communauté des crypto-monnaies a fortement réagi à l’ensemble, et la plupart ont été extrêmement positives.

Jaime a admis qu’il était particulièrement surpris et excité par la réaction.

Je pense qu’il y avait ce sentiment d’autonomisation pour le petit gars, ce qui est une belle histoire. La vraie vérité est que c’est en noir et blanc. Il n’y a pas de petit gars et de grand gars, tout est assez interconnecté et nous pouvons coexister, et c’est plutôt cool que maintenant les petits gars aient trouvé un moyen d’exprimer leur opinion et d’exprimer leur opinion et de prendre le contrôle de leur situation.

Rogozinski a déclaré qu’il suivait la crypto depuis qu’il a commencé. Il a même dit qu’il avait essayé d’acheter du bitcoin à ses débuts, mais qu’il avait abandonné car il n’y avait aucun moyen intuitif de le faire. Pourtant, il a continué à le suivre d’un point de vue académique, pensant qu’il est vraiment bien pensé d’un point de vue économique et technique.

Il a révélé qu’il s’était récemment plongé dans l’industrie et qu’il regrettait de ne pas l’avoir fait plus tôt.

Poursuivant son implication dans l’industrie, Rogozinski construit maintenant le WSB DApp – une version décentralisée détenue et exploitée par la communauté du subreddit WSB. Le WSB DAO de l’application est destiné à encourager ouvertement la libre circulation de l’information et de l’opinion du public, en les transformant en résultats exploitables.

Jaime parle essentiellement de l’application, ainsi que d’autres choses passionnantes, alors restez à l’écoute et jetez un œil à l’interview vidéo !

