Le fondateur de WeBuildTheWall condamné à une mise en accusation fédérale en Floride ⋆ .

Le fondateur d’un projet de financement participatif échoué sur le mur de la frontière privée vient d’être accusé par un grand jury dans le district nord de la Floride pour des accusations fiscales liées à la dissimulation de centaines de milliers de dollars de revenus pour le projet, il a déjà dit à Occupy Democrats par e-mail qu’il le ferait ne prenez jamais un sou. (acte d’accusation intégré ci-dessous)

Brian Kolfage fait déjà face à des accusations de complot de blanchiment d’argent et de fraude dans le district sud de New York pour avoir écrémé de l’argent de WeBuildTheWall, une organisation de protection sociale 501c4 qu’il a fondée pour construire des segments de murs frontaliers privés sur la base d’une campagne GoFundMe de 20 millions de dollars commençant à la fin de 2018.

Désormais, les procureurs fédéraux de Tallahassee ont dévoilé trois nouvelles accusations liées au projet de Kolfage de récolter un revenu à six chiffres des donateurs de MAGA avec Steve Bannon, que Donald Trump a gracié à la fin de son mandat pour son rôle dans le stratagème.

Apparemment, le vétérinaire handicapé de l’Armée de l’Air Kolfage a déposé une fausse déclaration de revenus déclarant seulement 64000 $ de revenus, a utilisé plusieurs sociétés écrans pour dissimuler des centaines de milliers de paiements qu’il a menti au public au sujet de la réception, et en transmettant sa déclaration par voie électronique, les procureurs disent qu’il s’est engagé fraude électronique. Les délits fiscaux sont généralement poursuivis par l’unité d’enquête criminelle de l’IRS.

Lui et ses co-conspirateurs présumés vont fixer une date de procès sur la première série d’accusations d’ici le 15 juillet, à l’exception de l’ancien directeur de campagne de Trump, Bannon. Steve Bannon fait toujours l’objet d’enquêtes de la part de responsables de l’État à la fois du département AgLaw de Floride et du procureur général de New York, ainsi que du bureau du procureur de Manhattan, rapporte le Post, bien qu’il ait obtenu un sursis au niveau fédéral.

Fin 2018, la saga WeBuildTheWall a commencé lorsque le 45e président a jeté notre gouvernement dans une fermeture inattendue à la fin de l’année en exigeant un financement du mur frontalier que son administration n’avait pas demandé avant que le Congrès n’ait adopté le budget et suspendu pour les vacances. . Dans le contexte des bouleversements nationaux, avec plus d’un million d’employés fédéraux congédiés involontairement, Brian Kolfage a eu l’idée de renverser la situation à la suite de l’interdiction par Facebook de son site Web de théorie du complot connu sous le nom de Right-Wing News.

Malheureusement pour lui, un autre partisan de Trump a repéré le mode de vie opulent du vétéran et a averti ce journaliste, ce qui a conduit à une série de rapports et d’enquêtes qui ont commencé en Floride et ont finalement conduit à la première mise en accusation du prétendu escroc au mur. Le nœud de la première série d’accusations tournait autour des mensonges de Kolfage sur le fait de ne pas retirer d’argent du projet, alors qu’il voyageait dans un «bateau de pêche» de 670 000 $.

Entre son début improbable avec une levée de fonds de 20 millions de dollars, que même Kolfage pensait devoir rembourser initialement, et la conclusion honteuse des opérations, le groupe a construit deux petits segments frontaliers. Ils ont érigé un petit segment directement au Nouveau-Mexique et un indirectement au Texas le long du Rio Grande et n’ont dépensé que 8 millions de dollars environ pour la construction de murs. La fraude présumée en cours n’a pas empêché le département de la Sécurité intérieure de passer des mois à discuter avec l’ancien avocat général très rémunéré du groupe du mur, Kris Kobach, pour essayer d’intégrer leurs efforts dans les plans formels de mur frontalier de l’ancienne administration. Lorsque Bannon, Kolfage et deux autres en plus de Kolfage ont été inculpés l’année dernière, le DHS a abandonné le projet.

L’entrepreneur de WeBuildTheWall au Texas a finalement remporté un contrat fédéral de 2 milliards de dollars dans des circonstances douteuses pour construire les segments de mur de Trump auprès du gouvernement fédéral.

Mais cette année, le président Biden a gelé toute la construction des murs frontaliers peu de temps après la transition non pacifique du pouvoir et a ordonné un arrêt permanent du réacheminement du financement du Congrès pour l’armée dans les murs de Trump en dehors du processus budgétaire normal la semaine dernière seulement.

Après les histoires de ce journaliste sur WeBuildTheWall, Kolfage et Bannon ont ouvertement plaisanté sur leurs flux vidéo Wall-a-Thon sur le vol d’argent de l’entreprise.

L’acte d’accusation d’aujourd’hui met une pression intense sur Brian Kolfage alors qu’il fait soudainement face à un acte d’accusation fiscal difficile à défendre dans son État d’origine tout en devant défendre l’affaire originale connexe à New York.

Voici une copie des accusations du grand jury: