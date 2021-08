Zcash (ZEC)

Le fondateur de Zcash propose de passer à un point de vente «plus décentralisé» et respectueux de l’environnement, car PoW présente des «défauts de sécurité»

Ce nouveau récit devrait également « éliminer la pression à la baisse » sur le prix de la ZEC, qui est en baisse de 96,4 % par rapport à son sommet de 3 192 $ il y a près de 5 ans.

Le fondateur de Zcash, Zooko Wilcox, propose maintenant de faire passer sa crypto-monnaie axée sur la confidentialité d’une très grande empreinte carbone à une approche plus respectueuse de l’environnement qui est un mécanisme de consensus Proof-of-Stake (PoS).

“Les avantages du PoS l’emportent sur les inconvénients”, a commenté Electric Coin Company, la société à l’origine du Zcash.

La deuxième plus grande crypto-monnaie Ethereum est déjà en cours de transition, ce qui, selon certains, rendra Ether plus attrayant pour les investisseurs institutionnels après que les récentes inquiétudes concernant la consommation d’énergie des Bitcoins ont été soulevées par le PDG de Tesla, Elon Musk.

En plus d’être énergivore, Wilcox pense que PoW présente également « quelques failles de sécurité », comme le montrent les attaques à 51%.

“Je pense que la preuve de participation peut fournir un type de sécurité beaucoup plus puissant et à moindre coût”, a-t-il déclaré à Forbes.

Selon lui, dans les configurations PoW, les utilisateurs n’ont pas beaucoup d’options si le réseau est attaqué alors qu’il se trouve sur un réseau PoS, les mauvais acteurs peuvent être identifiés et leurs jetons révoqués.

Il est également prêt à aller de l’avant car le Proof-of-Stake est “prouvé” et n’est plus expérimental, comme en témoigne le lancement réussi de Tezos (XTZ), Algorand (ALGO), Cosmos (ATOM) et Cardano ( ADA).

De plus, nous entrons dans un point d’inflexion en matière de protection de notre vie privée, a-t-il déclaré.

« Nous voyons tous les deux simultanément des méga-entreprises et des gouvernements prendre de plus en plus de contrôle sur tout le monde, à la fois à l’est et à l’ouest… Et nous voyons simultanément des gens du monde entier devenir plus conscients et valoriser davantage leur vie privée, leur autonomie, leurs relations humaines . “

Le cousin proche de Bitcoin, Zcash, se concentre sur la confidentialité qui était “la principale proposition de valeur” de “essentiellement 100% de tous les premiers bitcoiners, y compris Satoshi et Hal (Finey) et Nick (Szabo) et Adam (Back)”, dit Wilcox. Il a proposé d’intégrer zk-snarks au-dessus de Bitcoin en 2012 et a fondé Zcash en octobre 2016.

Alors que Bitcoin se négocie actuellement autour de 38 600 $, en baisse de 40,6 % par rapport à son record de près de 65 000 $ à la mi-avril, Zcash est à 113,35 $, en baisse de 96,4 % par rapport à son sommet de 3 192 $ il y a près de 5 ans, selon CoinGecko.

Et ce passage à un réseau « plus décentralisé, résistant aux attaques et à la capture, et égalitaire », devrait également « éliminer la pression à la baisse » sur le prix des ZEC, a écrit Zooko dans un article de blog. De plus, pour transformer les détenteurs de ZEC en utilisateurs en gagnant passivement des revenus en mettant leurs pièces de monnaie ou en exécutant activement des nœuds de validation.

Ce nouveau récit pourrait bien aider ZEC à pomper pour la première fois depuis 2016.

