Le fondateur d’EOS appelle à un changement de marque, à un pivot du réseau vers DAO et à un éloignement de Block.one

AnTy11 décembre 2021

Le fondateur d’EOS, Daniel Larimer, appelle maintenant à remodeler la marque EOS et à se tourner vers la dernière tendance à la mode sur le marché de la cryptographie, l’organisation autonome décentralisée (DAO).

« Il est temps de renommer EOS et d’avoir une vision et un objectif renouvelés qui peuvent motiver l’engagement de la communauté et l’investissement dans la croissance », a-t-il déclaré sur une chaîne Telegram. « Pas seulement le nom, mais ajouter de la clarté à la vision et au but. EOS est le plus grand DAO », a-t-il ajouté.

Plus tôt cette année, Larminer a annoncé son départ de Block.one, qui a levé 4 milliards de dollars pour créer le logiciel derrière la blockchain EOS. Au moment de la rédaction, EOS est une pièce de capitalisation boursière de 3,3 milliards de dollars qui se négocie à 3,40 $, en baisse de 85% par rapport à son sommet historique d’il y a trois ans.

La communauté a été déçue par l’engagement de Block.one envers la blockchain EOS, étant donné que la plate-forme de médias sociaux appelée Voice et l’échange décentralisé Bullish ne fonctionneront pas toutes deux sur EOS.

Cette semaine, la communauté EOS a choisi d’arrêter les paiements en cours à Block.one au motif que cela ne fonctionne pas dans le meilleur intérêt du réseau.

L’émission de 67 millions d’EOS (d’une valeur inférieure à 230 millions de dollars) qui devait être répartie sur les 6 à 7 prochaines années a été arrêtée.

« Cela commence une nouvelle ère pour EOS et met en évidence la puissance de la blockchain pour permettre à une communauté de se dresser contre les intérêts des entreprises qui ne correspondent pas aux leurs », a déclaré Yves La Rose, PDG de la Fondation du réseau EOS élu par la communauté, Yves La Rose. à l’époque.

La fondation a été créée il y a quelques mois à peine par des membres existants d’EOS et des producteurs de blocs. Le mois dernier, La Rose a présenté ses plans pour le réseau, y compris un abandon de Block.one.

Le même mois, Block.one a vendu 45 millions d’EOS à Helios, un nouveau fonds créé par Brock Pierce, co-fondateur de Block.one.

Vendredi, La Rose a écrit que la majorité des 30 principaux producteurs de blocs (BP) se sont réunis pour discuter de la possibilité de négociations en cours avec Pierce et Brendan Blumer.

Dans cette déclaration, La Rose a déclaré que ce ne sont pas 45 millions de jetons vendus qui sont le problème, mais plutôt que seuls 8 millions d’entre eux ont été acquis.

«Grâce aux moyens actuels de consensus, il a été déterminé que les jetons d’acquisition appartenaient légalement et de droit au réseau. Block.one a tenté de vendre les droits sur les actifs qu’il ne possédait pas sans consulter les propriétaires légitimes », a-t-il déclaré.

La déclaration a conclu que l’ENF continuerait à « diriger le réseau EOS en tant que représentants du plus grand DAO au monde » tout en accueillant de nouveaux investisseurs, développeurs et entreprises.

