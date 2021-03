Le fondateur d’Epic Games frappe Apple pour avoir fait la promotion du concurrent de Fortnite PUBG

Avec l’essai Epic Games vs Apple prévu pour mai, la tension continue de monter entre les deux. Et alors qu’Apple promouvait le concurrent de Fortnite PUBG sur l’App Store aujourd’hui, le fondateur d’Epic Games, Tim Sweeney, a pris une photo sur les deux dans quelques tweets.

Peu de temps après qu’Epic Games ait déposé son procès antitrust, Apple a présenté son concurrent PUBG en haut de l’App Store. Avance rapide jusqu’à aujourd’hui et le compte Twitter de l’App Store a partagé un tweet sur Royale Pass 18 de PUBG et Sweeney avait un deux choses à dire…

Il y a pas mal de couches ici. PUBG est antérieur à Fortnite d’Epic Games et était le jeu qui a amené la bataille royale au grand public. PUBG a même poursuivi Epic pour des fonctionnalités de copie, mais ce procès a finalement été abandonné.

Fortnite est connu pour ses graphismes, ses skins et plus encore. Et notamment, PUBG, qui a commencé avec un design plus Call of Duty, a commencé à copier des parties de Fortnite avec sa refonte «New Era» qui a atterri l’année dernière. D’autres composants que Fortnite a rendus populaires apportent des aspects tels que des mouvements de danse du monde réel, des concerts en direct, etc. à l’intérieur du jeu.

La nouvelle bande-annonce de PUBG ci-dessous met l’accent sur de nouvelles peaux vibrantes, des mouvements de danse et des concerts, et des «toutes nouvelles surprises» auxquelles Sweeney a déclaré: «Mettre le Fortnite dans PUBG! Allez l’équipe marketing d’Apple! »

L’autre couche à tout cela est que PUBG est construit avec Unreal Engine d’Epic. C’est quelque chose qu’Apple a demandé au tribunal d’empêcher Epic de pouvoir développer pour Mac / iOS, mais cette demande a été refusée.

N’oubliez pas qu’Apple a essayé d’empêcher Epic de développer Unreal Engine pour iOS. PUBG Mobile est alimenté par Unreal Engine.https: //t.co/2I1bKH5YJF – Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 19 mars 2021

