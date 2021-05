Le fondateur d’Ethereum (ETH) propose une solution aux problèmes d’extraction de crypto

Le fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a pesé sur le débat en cours sur l’extraction de Bitcoin. Il a déclaré que la transition d’Ethereum vers le modèle de preuve de participation (POS) pourrait être une solution viable au problème de consommation d’énergie élevée des crypto-monnaies. Il a dit,

La preuve de participation est une solution aux problèmes environnementaux de Bitcoin qui nécessite beaucoup moins de ressources à entretenir.

Le mois dernier, la Fondation Ethereum a révélé sa transition imminente vers le système de point de vente, le changement final devant être achevé d’ici la fin de l’année.

Impact environnemental du minage de Bitcoin

La déclaration de Buterin sur le modèle POS intervient à un moment où l’exploitation minière Bitcoin (BTC / USD) a reçu de nombreuses critiques. Beaucoup ont discuté des implications environnementales de l’extraction de crypto. Plus tôt cette semaine, l’Iran a temporairement interdit l’extraction de crypto, invoquant la nécessité de préserver l’alimentation électrique de plus en plus rare dans le pays.

Le problème environnemental de l’exploitation minière de Bitcoin a également influencé la décision de Tesla de suspendre l’acceptation de la crypto-monnaie pour les paiements de ses produits.

D’autres experts ont commenté la question, certains s’opposant à l’extraction de Bitcoin et d’autres soutenant.

La semaine dernière, le Conseil d’État chinois a révélé qu’il imposerait des réglementations plus strictes aux “activités illégales sur titres”, y compris celles qui exploitent des activités de crypto-monnaie et d’exploitation minière.

Le gouvernement est passé à l’action immédiatement après avoir déterminé que l’extraction de crypto-monnaie a conduit à une utilisation élevée du charbon dans certaines parties de la Chine. Le gouvernement chinois a pris des mesures contre ces mineurs parce que cela sapait les objectifs environnementaux du pays.

La faible consommation électrique de la preuve d’enjeu

La Fondation Ethereum a récemment déclaré sur son site Web qu’une transition réussie des points de vente peut réduire la consommation d’énergie d’Ethereum de 99,8 %. Il a ajouté qu’un point de vente Ethereum consomme environ 2,62 mégawatts. Selon la plateforme, il est nettement inférieur au niveau actuel qui équivaut à la consommation énergétique d’un pays de taille moyenne.

