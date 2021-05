Le fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterlin, a fait don d’un milliard de dollars de pièces Shiba Inu à l’Inde

Un milliardaire de crypto-monnaie semble avoir fait l’une des plus grandes contributions pour sauver des vies en Inde de la pandémie de coronavirus: plus d’un milliard de dollars.

Mais comme il y en a si souvent dans le monde de la crypto-monnaie, il y a une prise massive. Et c’est un problème qui, au cours des prochaines années, reviendra probablement encore et encore à mesure que les crypto-milliardaires deviendront des acteurs majeurs du monde de la philanthropie.

Voici ce qui s’est passé: Vitalik Buterlin, le programmeur de 27 ans qui a fondé la crypto-monnaie Ethereum, a révélé mercredi qu’il avait contribué pour environ 1,5 milliard de dollars de pièces à des organisations à but non lucratif, dont certaines provenaient de son propre (et relativement stable) Ether. .

Mais 1 milliard de dollars de cette somme provenait d’un don d’un type plus… inhabituel. Il en a fait don sous la forme d’une monnaie numérique meme appelée Shiba Inu Coin – oui, après la race de chien – que Buterlin a été offert gratuitement. (Comme le populaire DogeCoin, qui présente également le chien comme mascotte, le Shiba Coin a beaucoup de battage médiatique mais une valeur sous-jacente discutable.) Mais alors, comme cela a tendance à se produire dans le monde à l’envers des actifs mèmes, Shiba Coin a procédé au tank. en valeur immédiatement après la divulgation du don de Buterlin – peut-être parce que les acheteurs et les vendeurs s’attendaient à ce que le milliardaire liquidera bientôt ses avoirs.

La saga souligne à quel point le territoire est inexploré dans le monde de la crypto-philanthropie – et peut-être la nécessité de trouver un nouveau vocabulaire pour décrire ces dons dans leur ensemble. Le don d’une crypto-monnaie meme devrait-il être considéré comme équivalent au don d’une action cotée en bourse? Qu’est-ce qu’un «vrai» don, qu’est-ce qui mérite un astérisque et qui peut faire cet appel? Et comment les milliardaires peuvent-ils protéger la valeur de leurs dons cryptographiques – tout en s’assurant que les organisations à but non lucratif peuvent réellement utiliser leur argent?

Tout cela compte, car il y a une nouvelle génération de philanthropes qui ont bâti des fortunes massives non seulement dans les crypto-monnaies traditionnelles comme Bitcoin, mais aussi dans des pièces plus originales comme celles inspirées par Dogecoin, l’actif numérique mème pompé par Elon Musk. Les organisations à but non lucratif souhaitent accueillir ces donateurs, mais doivent trouver comment gérer les actifs qui peuvent accumuler de la valeur du jour au lendemain.

Ce qui s’est passé avec Buterlin est instructif. Certaines de ses contributions de mercredi sont venues dans Ether, la crypto-monnaie très échangée et la pièce relativement ancienne qu’il a fondée en 2015. 50 millions de dollars d’Ether sont allés à GiveWell, par exemple, un intermédiaire qui distribue de l’argent à des organisations à but non lucratif qui se sont avérées être le plus efficace basé sur une analyse rigoureuse des données. Le prix de l’Ether était relativement stable après son don.

Mais la majeure partie de la valeur globale du don – et peut-être aussi la déduction fiscale qui l’accompagne, en fonction de la structure du don – provenait du memecoin, pas d’Ether. Buterlin a reçu environ 50% l’an dernier de l’offre totale de la pièce, ce qui est censé être un imitateur de Dogecoin. Mais dès que le don de Buterlin est devenu public, la valeur de la pièce a chuté d’environ 40%.

Cela signifiait que l’organisation à but non lucratif, India Covid-Crypto Relief, avait soudainement moins d’argent sur ses mains que lorsque Buterlin avait fait le don quelques instants auparavant. Et à cause des craintes que cela puisse baisser encore plus, la direction de l’organisation à but non lucratif a dû faire savoir qu’elle «agirait de manière responsable» pour ne pas nuire au prix de la pièce Shiba. Cela pourrait signifier ne pas vendre de gros morceaux de monnaie à la fois pour les convertir en espèces et en aide concrète Covid-19.

Cette sensibilité pourrait signifier moins d’argent liquide pour le fonds de secours destiné à aider l’Inde à surmonter la crise humanitaire qui sévit dans le pays. Le pays souffre d’une pénurie d’oxygène et est le point chaud le plus inquiétant du monde pendant cette phase de la pandémie, avec plus de 4 000 décès signalés quelques jours.

Certes, ce n’est pas la première fois qu’un milliardaire fait des dons dans des actifs difficiles à liquider – qu’il s’agisse d’art rare ou d’actions dans des entreprises publiques détenues par des dirigeants actuels de la C-suite. Mais l’essor des crypto-monnaies au cours des dernières années a posé des défis comptables et logistiques uniques à des institutions telles que la Silicon Valley Community Foundation, une philanthropie préférée de la classe des milliardaires technologiques.

Mais il est clair que ce problème, pour ainsi dire, ne fera qu’empirer. Alors que de nombreuses organisations à but non lucratif matures acceptent aujourd’hui un actif numérique comme Bitcoin, quelles nouvelles pièces volatiles le milliardaire ingénieux cherchera-t-il à donner à l’avenir? Et ce n’est de plus en plus une hypothèse marginale, étant donné que les milliardaires crypto figurent partout sur la liste des personnes les plus riches du monde.

Il y a de l’argent réel en jeu, que les dons soient en Bitcoin ou en Shiba. Et le monde devra s’adapter à ces crypto milliardaires s’il veut voir leurs richesses mises à profit.