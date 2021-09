Le fondateur d’Interactive Brokers, déjà rouge, a « envie » d’offrir le trading de crypto depuis longtemps

“Il y a une petite chance que ces crypto-monnaies deviennent très, très précieuses, et vous ne voulez pas ne pas y être exposé”, a déclaré Thomas Peterffy, qui est Bitcoiner depuis le marché baissier de 2018.

Alors que le fournisseur de services de courtage a commencé à offrir des services de crypto trading tout à l’heure, le fondateur de la société a été impliqué dans Bitcoin à titre personnel au cours des trois dernières années.

Dans une interview avec CNBC, Thomas Peterffy, le fondateur d’Interactive Brokers, a révélé qu’il était Bitcoiner depuis 2018. Cela signifie que Peterffy a acheté Bitcoin pendant le marché baissier, montrant sa conviction dans le principal actif crypto.

“J’ai Bitcoin depuis trois ans dans mon portefeuille”, a déclaré Peterffy jeudi.

Plus tôt cette semaine, Interactive Brokers, qui gère 360 ​​milliards de dollars d’actifs, s’est associé au courtier en crypto basé à New York Paxos – qui a également été choisi par le géant des paiements PayPal pour activer leurs services d’actifs numériques – pour commencer à offrir à ses 1,5 million de clients la possibilité de négociez Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) et Bitcoin Cash (BCH).

Dans l’interview, Peterffy a également révélé qu’il voulait le faire depuis un certain temps maintenant et a finalement franchi le pas.

“J’avais hâte de le faire parce que beaucoup de nos clients le demandent, en particulier les conseillers en investissement enregistrés dont les clients demandent une certaine exposition à la cryptographie, nous voulions donc le faire depuis un certain temps.”

« Grande compression » à venir

Le fondateur de l’un des principaux courtiers traditionnels a également déclaré qu’il offrait des services de trading crypto à bas prix, à 0,12%, ce qui, selon lui, représente environ la moitié de la plate-forme la plus basse Gemini et un tiers de Coinbase.

“Alors oui, nous avons hâte de le faire depuis longtemps et nous sommes vraiment heureux de pouvoir le faire.”

Il pense en fait qu’il y a une “grande compression” dans les coûts de transaction, qui va baisser dans les cryptos tout comme il a baissé dans les titres.

En ce qui concerne l’utilisation de la crypto comme mécanisme de paiement, le PDG d’AMC Theatres a tweeté cette semaine qu’il accepterait Bitcoin, Ether et d’autres cryptos comme moyen de paiement pour les billets et les commissions en ligne ; Peterffy ne voit pas vraiment la crypto de cette façon.

“Franchement, cela n’a pas de sens pour moi car quel est l’avantage de ces crypto-monnaies visiblement”, a déclaré Peterffy, ajoutant que les pièces stables sont stables “tout comme le dollar” tout en étant “meilleures, plus faciles à réguler”, et le mécanisme de son utilisation pour le paiement tout aussi simple.

“Donc, je ne le vois pas comme mais on ne sait jamais, donc je pense qu’il y a une petite chance que ces crypto-monnaies deviennent très très précieuses et vous ne voulez pas ne pas y être exposé.”

Appel à la clarté

En ce qui concerne la réglementation, le président de la SEC faisant des heures supplémentaires pour réglementer l’industrie de la cryptographie et affirmant que l’espace est troublé par la fraude, le battage publicitaire et les abus, Peterffy a déclaré que ces “critiques sont bonnes”, mais a appelé à la clarté.

“Nous devons vraiment savoir quoi faire, et personne ne nous le dit”, mais en même temps, les régulateurs s’en prennent aux entreprises dans deux à quatre ans, et ils les accusent de ne pas faire les choses correctement, mais ils ne l’ont pas fait. t jamais clair quoi faire en premier lieu, dit-il.

Commentant l’offre de crypto à haut rendement, Peterffy ne comprend pas comment ils peuvent être à si haut rendement, en particulier pour un stablecoin. Bien que cela puisse être aussi longtemps que les gens veulent emprunter la crypto et sont prêts à payer beaucoup pour cela, “sinon je ne vois pas d’où vient le rendement, et alors je ne vois pas d’où vient l’argent, cela ne vient généralement pas d’un bon endroit », a déclaré Peterffy.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.