Le fondateur d’OnlyFans nomme Amrapali Gan à la tête de la plateforme

27/12/2021 à 09:20 CET

SPORT.es

Le PDG du site Web d’abonnement au contenu OnlyFans a nommé un nouveau patron. Amrapali Gan est actuellement directeur marketing pour OnlyFans, un site Web connu pour héberger du contenu pour adultes, qui a connu une augmentation de son utilisation pendant la pandémie.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, Tim Stokely, qui a fondé l’entreprise en 2016, a déclaré qu’il se retirerait « pour poursuivre de nouveaux efforts ». Gan avait une « passion profonde » pour l’entreprise, a-t-il déclaré. « Je passe le relais à un collègue et un ami, qui a la vision et la motivation nécessaires pour aider l’organisation à atteindre un potentiel énorme », a écrit Stokely sur Instagram.

Mme Gan a déclaré : « Je suis fière d’assumer ce rôle. J’ai hâte de continuer à travailler en étroite collaboration avec notre communauté de créateurs. pour les aider à maximiser le contrôle et à monétiser leur contenu. » Il a déclaré que la société offrait » une expérience unique » à ses créateurs et à ses fans et s’engageait à être » la plate-forme de médias sociaux la plus sécurisée au monde « .