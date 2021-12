Le fondateur du groupe électoral financé par Zuckerberg a obtenu une bourse financée par la Chine au groupe de réflexion de Harvard

Le fondateur du groupe électoral controversé et soutenu par Mark Zuckerberg Center for Tech and Civic Life était membre d’un groupe de réflexion de l’Université Harvard qui reçoit des fonds d’entreprises liées au Parti communiste chinois.

Le CTCL a été fondé en 2012 par Tiana Epps-Johnson, boursière 2015-16 en technologie et démocratie au Centre Ash de la Kennedy School of Government, qui est en partie financée par plusieurs entreprises affiliées au Parti communiste chinois, selon le National Pulse.

Le CTCL a reçu des centaines de millions de dollars en 2020 de l’Initiative Chan-Zuckerberg, fondée par Mark Zuckerberg de Facebook et son épouse Priscilla Chan, à distribuer aux bureaux électoraux locaux pour « moderniser l’expérience de vote américaine ». L’injection sans précédent de fonds privés dans l’administration électorale publique a fortement favorisé les districts démocrates dans les États du champ de bataille dans ce que les critiques disent être une campagne ciblée pour augmenter le nombre de votes démocrates et influencer le résultat des élections de 2020

Les donateurs du Centre des cendres comprennent plusieurs entreprises contrôlées par le Parti communiste chinois, telles que China Southern Power Grid Corp., dont les dirigeants sont « nommés par le gouvernement central chinois », et le New World China Enterprises Project, dont le conseil « est composé de pratiquement tous les communistes chinois. Les membres du parti », selon le rapport.

Depuis 2001, le Centre Ash accueille le « Programme des dirigeants chinois en développement », qui est décrit sur son site Web comme « largement reconnu par le gouvernement chinois comme l’un des meilleurs programmes de formation à l’étranger pour les fonctionnaires du gouvernement ».

Le centre « a régulièrement produit des études amplifiées par les médias d’État chinois et les responsables du régime », rapporte le National Pulse, y compris, par exemple, « Understanding CCP Resilience : Surveying Chinese Public Opinion Through Time », un rapport de 2020 concluant que les Chinois Le Parti communiste est « plus fort que jamais » et les citoyens chinois sont satisfaits de la dictature.

En octobre, l’ancien président Donald Trump a écrit que Zuckerberg était un « criminel » pour avoir dépensé plus de 400 millions de dollars pour « changer le cours d’une élection présidentielle » via CTCL.

