Le fondateur du portefeuille de ballet dit que le crescendo de BTC est encore à venir

Bobby Lee, le fondateur du portefeuille de crypto-monnaie Ballet, estime que l’espace crypto n’a pas encore vu un crescendo de Bitcoin (BTC / USD). Il a partagé ses sentiments lors d’une interview plus tôt dans la journée, notant que la principale crypto par capitalisation est toujours dans un cycle super haussier malgré ses pertes actuelles. Lee pense que BTC a suscité de l’intérêt et que la pièce pourrait culminer plus tard cette année ou au début de 2022.

Dans l’interview, Lee a déclaré que le prochain rallye BTC se déroulerait rapidement, ce qui pourrait porter la crypto phare à 150 000 $ (112 626,75 livres) ou 200 000 $ (150 169 livres). Selon lui, plusieurs facteurs pourraient pousser BTC à de tels niveaux. Par exemple, vous pensez que beaucoup de bonnes nouvelles pourraient sortir et catalyser une course de taureaux.

Selon Lee, la bonne nouvelle pourrait prendre la forme d’une adoption accrue ou d’une clarté réglementaire dans l’espace crypto. Il a ajouté que le marché des crypto-monnaies s’est développé rapidement et compte actuellement plus de 100 millions d’utilisateurs dans le monde. Il a attribué cette croissance à l’essor des jetons non fongibles (NFT) et à l’espace financier décentralisé (DeFi).

Lee a ajouté que l’industrie de la cryptographie n’attirait pas beaucoup l’attention des médias grand public, mais que son prochain rallye changerait cela.

Une histoire de prédictions correctes

Cette nouvelle intervient après que Lee a prédit que le BTC commencerait à augmenter en décembre 2020 et prolongerait les gains jusqu’en 2021. Il a fait cette prédiction via un tweet en 2018.

Si l’histoire se répète parfaitement, le marché baissier actuel du #Bitcoin atteindrait 2 500 $ le mois prochain, en janvier 2019. Et puis le prochain rallye commencerait fin 2020, culminerait en décembre 2021 à 333 000 $, puis retomberait à 41 000 $ en janvier 2023.

Quelque chose comme ça ? https://t.co/M8ljIVnt73 – Bobby Lee – Ballet : le portefeuille le PLUS FACILE au monde ! (@bobbyclee) 7 décembre 2018

Cette prévision s’est réalisée après que le BTC a grimpé à 20 000,00 $ (14 999,00 livres) en décembre 2020 avant de grimper à 30 000,00 $ (22 498,50 livres) le mois suivant. Dynamique haussière jusqu’à ce que le BTC ait culminé à environ 64 000,00 $ (47 999,04 £) en avril. Alors que BTC a chuté par la suite, il a repris de la vigueur et s’est rallié à son ATH du 10 novembre de 68 789,63 $ (51 591,19 £).

Notamment, Lee a également prédit que la Chine imposerait une interdiction générale des crypto-monnaies en juillet avant que le pays ne procède à cela en septembre.

Au moment d’écrire ces lignes, BTC se négocie à 54 486,40 $ (40 863,98 £) après avoir perdu 5,95% au cours des dernières 24 heures. Pour que la nouvelle prédiction de Lee se réalise, le prix du BTC devrait tripler. Cependant, il convient de noter que plusieurs autres experts estiment que le BTC pourrait s’échanger au-dessus de 100 000 $ (74 998,50 livres) en 2022. Un exemple est JPMorgan, qui a fixé sa prévision BTC à 146 000 $ (109 497,81 livres).

Le post-fondateur de Wallet, Ballet, dit que le crescendo de BTC est encore à venir est apparu en premier sur Invezz.