Le fondateur du réseau social Crypto interroge Yup, Nir et Vernon | Invezz

Oui, une plate-forme sociale web3 qui récompense les conservateurs, a annoncé un tour de table de 3,5 millions de dollars dirigé par Distributed Global, un des premiers investisseurs en crypto-licornes Dapper Labs, Audius et Solana.

Le financement sera utilisé pour développer davantage une nouvelle expérience de médias sociaux native web3 et responsabiliser les conservateurs sur le Web.

Invezz a eu l’occasion de discuter avec les fondateurs de Yup, Nir Kabessa, qui est actuellement PDG et CTO Vernon Johnson.

Il a annoncé un tour de table de 3,5 millions de dollars dirigé par Distributed Global. De quelles manières spécifiques ce financement permettra-t-il aux conservateurs en ligne d’agir ?

Nous prévoyons de nous concentrer sur le développement de protocoles, l’expérience mobile et la communauté dans les mois à venir. Les fonds serviront à élargir l’équipe, à améliorer l’expérience utilisateur grâce aux ressources de la blockchain et à établir des partenariats avec des créateurs et des DAO.

Les analystes semblent s’accorder sur le fait que le marché du NFT continuera de croître. Avez-vous des prédictions précises sur sa croissance? Si oui, qu’est-ce qui les justifie ?



Bien que de nombreux projets NFT soient surévalués et/ou sans valeur, nous nous attendons à ce que le marché NFT dans son ensemble continue non seulement de croître, mais aussi de s’étendre horizontalement. L’art et les jeux NFT ont vraiment pris leur envol, en mettant l’accent sur la communauté. Nous sommes impatients de voir plus de NFT centrés sur DAO avec des droits de gouvernance, des NFT de musique et des NFT de meme.

Pourquoi Yup a-t-il été sélectionné par Distributed Global ?



Au fil des ans, nous avons noué des relations étroites avec Johnny Steindorff et l’équipe Distributed Global, en collaborant avec eux via la Blockchain à Columbia, le laboratoire de recherche dirigé par des étudiants dans lequel nous étions tous les deux leaders.

Web3, dans le contexte d’Ethereum, fait référence à des applications décentralisées qui s’exécutent sur la blockchain. Quels sont les avantages et les inconvénients de fonctionner sur cette blockchain ?



Les principaux avantages sont la capacité de composition, une infrastructure solide et sécurisée et la taille de la communauté. Les communautés d’utilisateurs et de développeurs d’Ethereum restent les plus importantes et ses contrats intelligents sont les plus éprouvés.

Quelles sont les limitations des applications Web3 ? En tant qu’expert, avez-vous des idées pour les surmonter ?

Les applications Web3 sont souvent plus coûteuses à exécuter, difficiles à faire évoluer et difficiles à utiliser. Les développeurs peuvent minimiser les coûts et les problèmes de mise à l’échelle en diffusant uniquement les interactions utilisateur essentielles vers la blockchain. Les développeurs doivent également masquer les opérations complexes de blockchain, simplifiant l’expérience utilisateur. Les produits Web3 les plus populaires et les plus courants seront considérés comme des applications Web2 surpuissantes.

