Le fonds américain 777 Partners acquiert la Gênes italienne

15/11/2021 à 18:27 CET

Le Fonds américain 777 Partners, basé à Miami, a acquis ce lundi le Gênes, le plus ancien club de football italien, neuf fois champion de la ligue. Le doyen du calcium a été fondé en 1893.

Le club génois a rendu compte de l’acquisition : « L’opération de vente du Genoa CFC a été clôturée lundi. Le fonds 777 Partners est le nouveau propriétaire du plus ancien club d’Italie. Le professeur Alberto Zangrillo est entré au conseil d’administration et en est le nouveau président. » Zangrillo, directeur de l’hôpital San Raffaele de Milan, est devenu le 46e président de l’histoire de Gênes.

777 Partners a acquis 99,9% des actions de Gênes, selon des données ajoutées par les médias locaux, et a mis fin à la propriété de l’homme d’affaires Enrico Prezioni, qui avait sauvé le club de la faillite en 2003 et qui avait engagé des joueurs comme l’Argentin Diego Milito ou l’Italien Brésilien Thiago Motta. Preziosi, malgré la perte de propriété du club, Il continue de siéger au conseil d’administration de l’équipe.

Gênes est actuellement entraîné par l’Ukrainien Andry Shevchenko, ancien joueur de Milan ou de Chelsea, entre autres. Neuf fois champion d’Italie, bien que le dernier titre remonte à 1924, Gênes a perdu de l’importance et Il se bat désormais pour la permanence, occupant la dix-septième place de la Serie A. Une seule victoire, six nuls et cinq défaites sont le bilan de Gênes dans la compétition nationale.

Une opération qui rappelle Newcastle

La situation du club italien emblématique n’est pas sans rappeler celle du Newcastle, qui a également changé de propriétaire dans une situation sportive délicate. En effet, les pies occupent l’avant-dernière position du Premier ministre avec cinq nuls et six défaites.