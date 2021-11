Le fonds axé sur les PME de SBICap Ventures investit dans l’innovation Chakr pour lutter contre la pollution de l’air

Le National Clean Air Program (NCAP) de l’Inde et le National Green Tribunal (NGT) ont identifié les groupes électrogènes diesel comme la principale source d’émission de particules. (image : Pixabay)

Crédit et financement pour les MPME : Le développement durable et axé sur les PME Neev Fund II, gestionnaire d’actifs alternatifs du groupe SBI, SBICap Ventures, a annoncé lundi un investissement non divulgué dans le financement de série B de la société de fabrication de dispositifs de contrôle des émissions Chakr Innovation. Lancé en 2016 par les ingénieurs d’IIT Delhi – Kushagra Srivastava et Bharti Singhla, le dispositif de contrôle des émissions de Chakr Innovation atténue la pollution à la source et capture les émissions de particules nocives.

À l’échelle mondiale, la pollution de l’air cause 4,2 millions de décès prématurés chaque année selon l’Organisation mondiale de la santé, tandis que neuf personnes sur 10 respirent un air contenant des niveaux élevés de polluants. Le National Clean Air Program (NCAP) de l’Inde et le National Green Tribunal (NGT) ont identifié les groupes électrogènes diesel comme la principale source d’émission de particules. Récemment, huit États indiens ont notifié que tous les ensembles DG opérationnels d’une capacité de 125 KVA et plus devaient être équipés de dispositifs de contrôle des émissions ou passer à des générateurs à gaz.

Les notifications stipulaient que le dispositif de contrôle des émissions de rattrapage devait avoir une efficacité minimale spécifiée de capture des particules d’au moins 70 pour cent. « L’action pour le climat et la durabilité de l’environnement sont le besoin de l’heure pour sauver les villes indiennes et l’action pour l’air pur est notre mission depuis que nous avons fondé Chakr en 2016. Cette infusion d’équité aidera à accélérer la commercialisation de nos technologies innovantes pour l’action climatique et nous aidera également à nous développer notre clientèle de classe mondiale », ont déclaré Kushagra Srivastava et Bharti Singhla, fondateurs de Chakr Innovation dans une déclaration commune.

Le fonds a été annoncé lors de la réunion des dirigeants UE-Inde et a obtenu le soutien de la Banque européenne d’investissement (BEI), du Foreign, Commonwealth and Development Office, du gouvernement britannique et de la State Bank of India (SBI). Selon le fonds, il vise à fournir des capitaux de croissance et d’expansion aux PME qui œuvrent pour une utilisation efficace des matières premières, de l’eau, de l’énergie propre, de la mobilité durable et de l’économie circulaire.

« Neev Fund a un statut de leader en matière d’investissement respectueux de l’environnement et de la société. Avec un investissement dans Chakr, le fonds a débloqué sa valeur d’être à l’avant-garde de la construction d’une nouvelle génération de PME de technologie climatique », a déclaré Manav Bansal, CIO Neev Funds.

