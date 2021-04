Actualités Bitcoin

Le fonds Bitcoin de Morgan Stanley suscite l’intérêt de plus de 300 clients fortunés

Chacun d’eux a investi moins de 100 000 dollars dans le nouveau véhicule d’investissement Bitcoin.

Le fonds privé Bitcoin de Morgan Stanley a réussi à lever un peu moins de 30 millions de dollars en deux semaines.

Selon un document réglementaire, l’un des deux nouveaux véhicules d’investissement bitcoin du géant bancaire a levé des fonds auprès de 322 investisseurs, ce qui signifie que chacun d’eux n’a même pas investi 100000 dollars.

Le fonds est géré par FS Investments et l’actif cryptographique conservé par NYDIG. Ce n’est que le mois dernier qu’il est devenu public que Morgan Stanley offre désormais à ses clients fortunés une exposition au plus grand actif numérique.

Mais cette exposition n’est pas seulement limitée aux clients ayant une valeur nette d’au moins 2 millions de dollars, mais ne peut également représenter que 2,5% de leur valeur nette. Les clients de Morgan Stanley paient également des frais de placement initiaux de 3% sur un investissement en bitcoin inférieur à 250000 USD.

Bitcoin / USD BTCUSD

48 916,7393 – 5 410,19 $ 11,06%

Volume 93,74 b Variation – 5410,19 $ Ouvert 48916,7393 $ Circulation 18,69 m Capuchon du marché 914,21 b

ANTY

AnTy est impliqué à plein temps dans l’espace cryptographique depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.