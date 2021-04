Le fonds Celebrity VC dévoile un concours NFT de 1 million de dollars jugé par Snoop Dogg et Mark Cuban

Sound Ventures, un fonds de capital-risque composé de célébrités, de musiciens et d’un milliardaire, offre au moins 1 million de dollars pour l’idée «la plus innovante» de jeton non fongible, ou NFT au cours de la semaine prochaine.

Annoncé le 5 avril, l’événement invite toute personne du monde entier à présenter son projet NFT à une équipe de huit juges avant le 12 avril. produit à part entière déjà sur le marché. Le libellé suggère également que les gagnants du concours auront l’opportunité de travailler aux côtés de Sound Ventures à long terme.

«Les candidats devraient être intéressés à créer une entreprise à long terme», indique l’annonce.

Vous travaillez sur des NFT? Présentez-moi votre idée EN DIRECT @guyoseary @snoopdogg @ 3LAU @WhaleShark_Pro @MetaKovan @aplusk @ljxie. 1 000 000 $ seront investis pour découvrir / soutenir les plus innovants. Postuler avant le 12/04 https://t.co/cE2rb7md04 – Mark Cuban (@mcuban) 5 avril 2021

Jusqu’à 30 finalistes seront sélectionnés pour participer à un pitch privé en direct avec les juges le 21 avril, dans un peu plus de deux semaines.

Les personnes sélectionnées ne sont pas tenues d’accepter l’investissement et il n’y a pas de conditions fixées pour la façon dont l’investissement sera distribué. La FAQ du concours indique: «Les montants et les conditions d’investissement varient selon l’entreprise.»

On ne sait pas combien de terrains seront sélectionnés parmi les 30 finalistes, mais la page du concours suggère que les investissements parmi ceux sélectionnés pourraient totaliser plus d’un million de dollars.

Les co-fondateurs de Sound Ventures, Ashton Kutcher et Guy Oseary, siégeront sur le jury avec les six juges restants, dont le propriétaire et milliardaire des NBA Dallas Mavericks Mark Cuban, le rappeur Snoop Dogg, l’artiste EDM 3LAU, NFT investo Whale Shark et Metakovan, et Lina Xie, cofondatrice de Scalar Capital.

Juges du concours Sound Ventures de 1 million de dollars: Sound Ventures

Whale Shark et Metakovan, bien que peu connus comme certains des autres juges, sont parmi les plus respectés dans l’espace NFT. Le requin baleine a récemment symbolisé un coffre-fort contenant sa collection NFT, permettant aux investisseurs d’y acheter. Il a actuellement une capitalisation boursière de près de 23 millions de dollars. Metakovan, ou Vignesh Sundaresan, est le gagnant de la vente aux enchères Christie’s de 69 millions de dollars de Beeple le mois dernier, et un grand collectionneur de NFT.

Le concours a été mis en place par les co-fondateurs de Sound Ventures, le célèbre acteur Ashton Kutcher et le talent manager Guy Oseary. Parmi les clients d’Oseary, on compte U2 et son partenaire commercial de longue date, Madonna. Le couple gère également la société de capital-risque A-Grade Investments, qui a une histoire de soutien à des projets réussis tels que Airbnb, Foursquare, Shazam, SoundCloud, Spotify et Uber.

Ashton Kutcher s’est déjà fait un nom douteux dans le secteur NFT en mettant aux enchères une copie numérique d’un gribouillage de cahier en août 2020. Le dessin original a été détruit pour mettre en valeur les avantages des œuvres d’art numériques par rapport aux œuvres d’art physiques, les fonds récoltés étant censés aller pour à but non lucratif de conservation écologique.

Ashton Kutcher présente ses œuvres d’art maintenant incinérées

L’œuvre intitulée «L’Œil du spectateur» a été vendue pour 20 ETH (d’une valeur actuelle de 42 600 $) aux enchères.