Le fonds commun DeFi Sheesha Finance lève 9,4 M $

Sheesha Finance, un fonds commun de placement DeFi basé aux Émirats arabes unis, a levé 9,44 millions de dollars sur une vente symbolique de deux semaines, soulignant la demande accrue des investisseurs pour des applications de financement décentralisées.

La vente de jetons, connue sous le nom d’événement de génération de liquidité, ou LGE, excluait les ventes privées et les primes de contribution anticipée, ce qui permettait des micro-investissements aussi petits que 0,0001 Ethereum (ETH). Au total, les contributeurs LGE ont distribué 3171,31 ETH, d’une valeur de 6,35 millions de dollars, et 7769,43 Binance Coin (BNB) d’une valeur de 3,08 millions de dollars.

Les investisseurs qui ont contribué au LGE peuvent réclamer leurs jetons de liquidité, ou LP, pour le jalonnement en échange du jeton SHEESHA natif. Les détenteurs de jetons SHEESHA sont éligibles pour recevoir des récompenses pour chaque bloc extrait.

Saeed Hareb Al Darmaki, fondateur de Sheesha Finance, a attribué le «solide soutien» de la communauté DeFi au succès initial de son entreprise:

«Avec le soutien solide de la communauté DeFi, des conseillers stratégiques et des partenaires [on board], nous pouvons offrir une exposition à des projets réputés dans l’espace DeFi tout en offrant les meilleures options APY aux participants de notre écosystème.

Le conseil consultatif de Sheesha comprend David Namdar, associé fondateur de Galaxy Digital, le PDG de Stakehound Albert Castellana et Michael Terpin de Transform Group, entre autres.

Sheesha tente de rendre DeFi plus accessible aux investisseurs traditionnels en créant des «actifs facilement convertibles» qui peuvent être utilisés pour obtenir une exposition à des projets nouveaux et existants dans l’espace. La finance décentralisée reste l’un des secteurs verticaux les plus en vogue de l’industrie de la blockchain. Les protocoles DeFi ont verrouillé près de 108 milliards de dollars d’actifs, selon les derniers chiffres du secteur.