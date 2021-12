Le fonds de 25 millions de dollars pour les victimes catastrophiques du Michigan n’a pas dépensé un centime

Pas un centime d’un fonds de secours de 25 millions de dollars créé il y a quatre mois n’a été dépensé pour les fournisseurs de soins médicaux pour stabiliser une baisse des frais de 45% en juillet pour les fournisseurs d’assurance accident de voiture du Michigan.

La porte-parole du DIFS, Laura Hall, a déclaré à The Center Square dans un e-mail que l’agence n’avait reçu aucune demande complète pour le Provider Fund au 13 décembre, notant qu’une seule entreprise avait soumis une demande incomplète.

« Nous nous attendions à ce qu’il faille un certain temps aux fournisseurs pour collecter des informations et suivre le processus requis par la loi », a écrit Hall. «Pour être éligibles à un financement, les fournisseurs doivent soumettre des factures aux assureurs pour les services rendus après le 1er juillet 2021, terminer le processus d’examen de l’utilisation du DIFS et rassembler la documentation requise avant de soumettre une demande. La législature a ordonné que le DIFS ne puisse considérer que les demandes complètes et comprenant toutes les informations requises et les pièces justificatives. DIFS continue de travailler en étroite collaboration avec les fournisseurs qui ont des questions sur le fonds des fournisseurs et le nouveau barème des frais. »

Le Detroit News a d’abord rapporté l’histoire.

Lorsque les législateurs du Michigan ont réformé les frais d’assurance automobile les plus élevés du pays, ils ne voulaient pas laisser les victimes d’accidents catastrophiques sans le financement de la réduction de 45 % des frais en juillet.

Ils ont donc créé un fonds de secours pour les fournisseurs de soins post-accidents de voiture de 25 millions de dollars auquel les fournisseurs de soins médicaux peuvent demander un financement supplémentaire, mais les formalités administratives ont retardé toute entreprise d’exploiter ce fonds au cours des quatre derniers mois, selon certains.

« Les prestataires ne pourront pas y accéder en temps opportun pour combler le déficit qu’ils accumulent », a déclaré le président du conseil d’administration du Michigan Brain Injury Provider Council, Tom Judd, au Detroit News.

Les prestataires médicaux doivent présenter des dossiers internes au Département des assurances et des services financiers (DIFS), mais les prestataires médicaux disent qu’ils ont besoin d’un reçu pour demander des fonds et ont du mal à être payés par les compagnies d’assurance, a rapporté le News.

Les fournisseurs de soins médicaux peuvent demander jusqu’à 500 000 $ jusqu’en septembre 2022.

Le formulaire de demande et plus d’informations sont disponibles sur Michigan.gov/ProviderFund.

Le président de la Chambre, Jason Wentworth, R-Farwell a déclaré au News que les données du programme pourraient améliorer la réforme de l’assurance sans faute.

« Nous devons réévaluer de manière cohérente et constante », a déclaré Wentworth. « Mais nous ne pouvons pas simplement ouvrir la loi et apporter des modifications jusqu’à ce que nous ayons les informations et les données dont nous avons besoin pour apporter les modifications correctes. »