Le fonds de bourses d’études du personnel Marty sera créé par le biais de la FSF – WWD

Marty Staff, la figure plus grande que nature qui a travaillé pour certains des plus grands noms de l’industrie pendant plus de trois décennies, a également servi de mentor à de nombreuses personnes au cours de sa carrière. Un fonds de bourses d’études est créé à la mémoire du personnel, décédé en mai dernier à l’âge de 70 ans après une courte bataille contre le cancer du cerveau.

Appelé Marty’s Light: The Marty Staff Scholarship Fund, le prix et le programme du collège doté sont administrés par le Fashion Scholarship Fund au nom de la famille de l’exécutif et d’anciens collègues.

Robin Staff, la veuve de Marty Staff, a déclaré que pendant qu’il luttait contre le glioblastome qui l’a finalement tué, elle était déterminée à créer une sorte de fonds pour faire de la recherche sur la maladie mortelle. Mais une fois qu’il est mort et que les hommages ont commencé à affluer de la part de ceux qu’il avait encadrés au fil des ans, elle a changé d’avis.

« Le système de santé nous a fait défaut à bien des égards », a-t-elle déclaré, « mais une fois que j’ai vu l’énorme soutien et l’admiration que les gens ressentaient pour Marty, j’ai décidé d’aller vers la lumière. Je sais que Marty serait incroyablement touché par cela.

Elle a poursuivi: “Réfléchir à l’énormité des vies et des carrières, y compris la mienne, que Marty a touchées, et à quel point il a transformé l’industrie qu’il aimait, a été mon plus grand réconfort. En tant qu’âme sœur depuis 46 ans, je m’engage à faire en sorte que son héritage perdure en créant une bourse universitaire dotée, en partenariat avec le Fashion Scholarship Fund.

Robin Staff a travaillé en étroite collaboration avec Peter Arnold, directeur exécutif, et l’équipe de la FSF pour établir un comité de sélection composé de collègues de son mari, de mentorés et d’autres personnes inspirées par lui, dont John Varvatos, Becky Mick, Susan Posen et Kenton Selvey, qui déterminer les récipiendaires des bourses et ensuite servir de mentors aux étudiants.

“J’ai rencontré Marty il y a 35 ans lors de mon premier jour chez Ralph Lauren”, a déclaré Varvatos. “Confiant, agressif et un penseur original a été ma première impression. Je savais alors que Marty était une force avec laquelle il fallait compter. En 1990, lorsque nous avons lancé ensemble Calvin Klein Collection pour hommes et la marque CK, j’ai vu la véritable portée des talents de Marty. C’était un grand leader et l’un des hommes d’affaires les plus créatifs que j’aie jamais rencontrés dans ma carrière. Drôle, fou et adorable, c’est comme ça que je le décrirais. Nous nous sommes rapprochés au cours des deux dernières années, et sa passion et ses rêves étaient plus vibrants que jamais. Son esprit vivra dans les nombreuses personnes qu’il a touchées au fil des ans.

Arnold a déclaré que la mission de la FSF a toujours été de “trouver des talents et de les faire progresser dans l’industrie”. Il a dit qu’en parlant à des gens à la mode après la mort de Staff, beaucoup d’entre eux ont fait remarquer à quel point il avait touché leur vie et aidé à faire avancer leur carrière. “Notre mission est tellement alignée sur la vie que Marty a menée”, a-t-il déclaré, ajoutant que “nos étudiants ne sont pas seulement des étudiants en design, mais aussi des étudiants en commerce, afin qu’ils puissent étudier pour faire le genre de travail que Marty a fait”.

Le personnel a commencé sa carrière en 1973 chez Bloomingdale’s en tant qu’acheteur adjoint et au fil des ans a occupé des postes de direction chez Ralph Lauren Corp., Calvin Klein, Hugo Boss, JA Apparel et BCBG Max Azria.

Arnold a déclaré que si le fonds est en mesure de collecter 250 000 $, il peut attribuer des bourses de 7 500 $ à perpétuité, “mais nous sommes beaucoup plus ambitieux”. En plus de fournir de l’argent pour leurs études, les récipiendaires auront accès à un soutien de carrière à vie par le biais de la FSF. Le premier récipiendaire du Marty Staff Scholarship Fund sera choisi en décembre et dévoilé lors de la cérémonie annuelle de remise des prix de la FSF en janvier au Glasshouse de New York.

Robin Staff a déclaré qu’elle prévoyait d’annoncer la création du fonds de bourses lors du service commémoratif de Marty Staff samedi dans leur ferme du comté de Bucks, en Pennsylvanie. Elle prévoit de s’impliquer avec les étudiants alors qu’ils se lancent dans leur voyage dans la mode.

La FSF apporte chaque année un accompagnement professionnel à plus de 120 universitaires et 1700 alumni à travers un réseau de partenaires. Il travaille avec plus de 66 collèges et universités dont huit HBCU.