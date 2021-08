Le fonds de capital-risque du cofondateur de Moz pour les initiatives dirigées par des femmes réalise son premier investissement

in

Gillian Muessig, entrepreneure et investisseur technologique de longue date et fondatrice du Sybilla Masters Fund. (Photo approuvée par Brett)

Gillian Muessig n’est pas en colère contre l’écart entre les sexes dans le capital-risque. Elle a juste fini d’attendre le changement.

“Je n’ai plus la patience d’être aimable, de laisser le statu quo se poursuivre”, a déclaré Muessig, un vétéran de l’industrie technologique qui a aidé à lancer la société de référencement Moz en 2004.

Le dernier projet de Muessig est Sybilla Masters Fund, qui a démarré il y a trois ans. Il vient de fermer un fonds d’un million de dollars et a fait son premier investissement dans la startup dirigée par des femmes Fyrii.AI, une startup de vente d’entreprise basée dans la Silicon Valley et dirigée par une femme de couleur, Padma Subramanian.

Le fonds porte le nom de Sybilla Masters, un des premiers inventeurs de l’Amérique coloniale qui a obtenu un brevet pour un moulin à maïs qu’elle a inventé, mais au nom de son mari. L’objectif de Muessig est de combler l’écart entre les sexes dans le capital-risque.

Il y a eu des progrès au cours de la dernière décennie, avec plus de startups dirigées par des femmes obtenant des financements et plus de femmes dans des rôles de VC. Les entreprises américaines financées par du capital-risque avec une fondatrice ou co-fondatrice ont levé un montant record de 25,1 milliards de dollars au premier semestre 2021, a rapporté PitchBook, mais cela ne représente toujours qu’une petite fraction des 150 milliards de dollars levés au total.

PitchBook a également noté que l’écart de valeur des transactions entre les équipes fondées uniquement par des femmes et les startups avec des fondateurs masculins et féminins continue de se creuser.

Les fondatrices ont une année exceptionnelle, MAIS SEULEMENT SI ELLES ONT UN CO-FONDATEUR HOMME. Le financement des fondatrices en solo, ou des cofondatrices exclusivement féminines, reste stagnant. https://t.co/tUBMy3ONYq pic.twitter.com/XWteATPP6c – Halle Tecco MBA, MPH (@halletecco) 26 août 2021

Muessig pense qu’avoir plus de sociétés de capital-risque dirigées par des femmes conduira à davantage d’investissements dans les startups dirigées par des femmes. Les capital-risqueurs financent naturellement des initiatives gérées par « eux-mêmes sous une forme plus jeune », a déclaré Muessig.

« L’argent doit provenir de différentes mains et passer par différents canaux », a-t-elle déclaré.

Un rapport d’Axios plus tôt cette année a révélé que les femmes représentent 14,2 % des dirigeants au sein des sociétés de capital-risque. Cela représente une augmentation par rapport à 12,4% l’année dernière et à 5,7% en 2016.

Même avec ces gains, 61 % des sociétés de capital-risque n’avaient aucune femme dans un rôle décisionnel clé, inchangé par rapport à l’année précédente.

Muessig a déclaré que si de nouveaux fonds dirigés par des femmes tels que Sybilla apparaissent et que de plus en plus de femmes prennent des décisions dans les sociétés d’investissement, les organisations de capital-risque les mieux financées au monde sont toujours dominées par les hommes.

“Ces fonds représentent des milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM)”, a-t-elle déclaré. “Il faudra des dizaines d’années, et non des dizaines d’années, avant que les nouveaux fonds dirigés par des femmes ne se règlent, certains échouant, d’autres en croissance et même un tel fonds atteigne la barre des mille milliards de dollars d’actifs sous gestion.”

Muessig a ajouté: “C’est Hans Rosling qui a dit:” Les choses sont absolument horribles. Les choses n’ont jamais été aussi bonnes. Et ces deux choses sont vraies.

Sybilla Masters Fund investira dans 16 entreprises dans le cadre de son premier fonds et vise à lever 15 millions de dollars pour son deuxième fonds. À terme, Muessig souhaite lever un fonds de 100 millions de dollars et également aider 100 femmes à lever leurs propres fonds.

« Nous allons prouver le modèle », a-t-elle déclaré.

Muessig gère le fonds avec sa co-directrice générale, Anne Kennedy, une vétéran du marketing. Le duo a initialement lancé Outlines Venture Group ensemble; Outlines est désormais le commandité du Sybilla Masters Fund, qui compte quatre partenaires de capital-risque.

Muessig a fondé Moz avec son fils, Rand Fishkin. Il a été acquis plus tôt cette année par iContact.