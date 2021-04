Le Fonds de contrepartie technologique de Seattle attribue 343000 dollars à 15 organisations à but non lucratif qui contribuent à réduire la fracture numérique

La ville de Seattle a annoncé les récipiendaires du Fonds de jumelage technologique 2021, qui fournit une aide aux projets communautaires améliorant l’accès à la technologie et offrant une formation aux compétences numériques pour les communautés mal desservies.

Le fonds investit 343 000 $ dans 15 organisations, avec des subventions allant de 11 000 $ à 25 000 $. Les organisations ont promis un total de 480 795 $ pour égaler les dollars de la Ville avec au moins 50 pour cent en espèces ou en contributions en nature de main-d’œuvre, de services professionnels et de matériel et de logiciels donnés.

«L’année dernière a montré à la fois à quel point la fiabilité d’Internet est essentielle et combien d’obstacles à l’accès subsistent pour les groupes et les quartiers historiquement défavorisés», a déclaré la maire de Seattle, Jenny Durkan, dans un communiqué de presse. «Cet investissement contribuera à réduire la fracture numérique de Seattle en rendant l’accès plus abordable et plus disponible pour un plus grand nombre de personnes, tout en investissant dans des programmes qui développent les compétences nécessaires pour être compétitifs dans une économie numérique. C’est ainsi que nous reconstruisons en mieux. »

Le Fonds de contrepartie technologique a été créé en 1997 et a depuis octroyé plus de 6 millions de dollars à des organisations, finançant plus de 365 projets technologiques communautaires. Le comité consultatif sur la technologie communautaire de la ville de Seattle a recommandé les projets financés à partir d’un bassin concurrentiel de 55 candidats, qui ont soumis des propositions totalisant plus de 1 288 000 $ en financement demandé.

Voici les récipiendaires du Fonds de contrepartie technologique 2021. En savoir plus sur les projets ici.

Boys & Girls Club of King County, Technology Station @ Lowell Boys & Girls Club East African Community Services, East African Digital Literacy Project Equity in Education Coalition, AmeriCorps Digital Navigation Cohort Kin On Health Care Center, Kin On SmartLab: Smart Living for Seniors Literacy Source, Digital Literacy for Immigrants / Refugees Multimedia Resources & Training Institute, Bridging the Divide through Digital Navigators Path with Art, Evolving Creative Connections: Voices of Unhoused Renaissance 21, Virtual STEAM Discovery Project Senior Center of West Seattle, Building Community Through Connections Simulated Immersive réalités expérimentales, [FFMF] Future Founders Maker Fellowship Groupe de travail sur la sécurité de la famille somalienne, 2021 Projet somalien d’alphabétisation numérique Générations sonores, accès numérique et équité pour les aînés de Lake City Le projet Vera, équipe les enfants – Laboratoire de production et bibliothèque de prêt Wa Na Wari, Kit de production numérique Windz of Change Alliance, Indigenouz Collective Cyber ​​Communications