Le Fonds de développement HRF Bitcoin et BitMEX versent 0,000 en subventions aux développeurs

HRF Bitcoin Development Fund et BitMEX versent 210000 $ en subventions aux développeurs

La Bitcoin Human Rights Foundation, ou HRF, a annoncé la libération d’une subvention de 210000 dollars aux développeurs Bitcoin du monde entier dans un article de blog ce lundi. Les subventions visent à améliorer les développements de Bitcoin en matière de mise à l’échelle, de messages cryptés, de portefeuilles privés et de traduction en arabe.

HRF s’est également associé à BitMEX pour offrir une subvention de 150000 $ au développeur de mise à l’échelle des nœuds Bitcoin Calvin Kim, qui travaille sur la mise à l’échelle de la blockchain pour utiliser moins d’espace de stockage. BitMEX est sur le point de renouveler sa subvention de 100 000 $ avec Kim, qui a commencé à travailler sur la mise à l’échelle de Bitcoin en 2019, jusqu’en juin 2022. L’échange a déjà versé 30 000 $ au développeur en 2020. Bitcoin HRF contribuera à 50 000 $ pour faire avancer les efforts de Kim dans l’espace d’évolutivité.

Calvin Kim, basé à Séoul, travaille sur le projet Utreexo, qui vise à réduire la grande taille de fichier de Bitcoin et à conserver de l’espace sur le disque dur pour les nœuds enregistrant les transactions. Il travaille à rendre le projet téléchargeable, permettant à toutes les sorties de transaction Bitcoin non dépensées d’être stockées en kilo-octets plutôt qu’en gigaoctets.

«Être financièrement stable m’a permis de me concentrer davantage sur la recherche et le développement du projet Utreexo.»

Concentration croissante sur le développement de Bitcoin

Le Fonds de développement Bitcoin du FRH a également annoncé des subventions aux développeurs Bitcoin Core Dhruv Mehta et Abubakar Nur Kahlil, qui construisent des portefeuilles Bitcoin rapides et rentables. Les deux recevront 50 000 $ chacun pour leurs développements utilisant Lightning Network tout au long de l’année.

Avec l’évangile de Bitcoin prêchant partout, HRF cherche à faire progresser le développement de la blockchain dans le monde arabe, en accordant à «Arabic_HODL» 10 000 $ pour traduire le contenu Bitcoin en langue arabe.

Le fonds de développement a également été attribué à Breez, un portefeuille Lightning Network visant à créer un canal de discussion crypté (similaire à Telegram), à améliorer les capacités des nœuds et à introduire le support Tor. Enfin, le FRH a également accordé Sphinx Chat, un portefeuille Lightning visant à créer une salle de chat cryptée avec un répertoire intégré permettant aux utilisateurs de se connecter instantanément via la blockchain Bitcoin. Chacun recevra une subvention de 25 000 $ du FRH.

Lujan Odera

Lujan est un auteur et éditeur de technologie blockchain et de crypto-monnaie. Il travaille dans le domaine des crypto-monnaies et de la technologie blockchain depuis 2015, l’aidant à acquérir suffisamment d’expérience pour être l’écrivain qu’il est aujourd’hui. Il est connu pour son style d’écriture simple qui permet aux novices de comprendre le domaine de la manière la plus simple.