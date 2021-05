Le fonds de fabrication avancée d’Apple attribue 410 millions de dollars à II-VI,

Le fonds de fabrication avancée d’Apple a fourni 410 millions de dollars supplémentaires à la société de technologie optique II-VI (anciennement connue sous le nom de Finisar), après une avance initiale de 390 millions de dollars en 2017. La société fabrique les lasers à cavité verticale utilisés dans le système de caméra TrueDepth pour Face IDENTIFIANT.

Apple affirme que le paiement aidera à soutenir plus de 700 emplois dans quatre États américains…

Arrière-plan

Le fonds de fabrication de pointe a été annoncé pour la première fois en 2017.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a expliqué qu’Apple lançait un fonds d’un milliard de dollars pour promouvoir les emplois manufacturiers avancés aux États-Unis. Apple a apparemment déjà choisi la société dans laquelle il investira, mais ne l’annoncera qu’à une date ultérieure ce mois-ci. Cook a expliqué qu’en investissant 1 milliard de dollars dans la fabrication américaine de pointe, Apple peut provoquer une «ondulation dans l’étang» et favoriser la création d’emplois. Les emplois dans le secteur de la fabrication de pointe sont très demandés aux États-Unis et c’est un domaine sur lequel Apple se concentre beaucoup. Apple espère que son investissement de base de 1 milliard de dollars accélérera la création d’emplois et la croissance.

Un autre grand bénéficiaire a été le verrier iPhone Corning.

Le déménagement était un morceau intelligent de relations publiques d’Apple. Il parle d ‘«attribuer» ces sommes comme s’il s’agissait de subventions ou d’investissements à diverses entreprises américaines, alors qu’en réalité il s’agit principalement de paiements anticipés aux fournisseurs Apple, conçus pour permettre aux entreprises d’améliorer la capacité de recherche et de production pour répondre à l’iPhone. les besoins du fabricant. L’un des avantages des paiements pour Apple est de verrouiller des capacités de fabrication exclusives pour les propres besoins de l’entreprise.

Cela ne veut pas dire que l’argent ne sert pas un objectif plus large. Cela aide en effet les entreprises américaines à faire plus d’affaires avec Apple et soutient les emplois en conséquence – ce n’est tout simplement pas la largesse que les annonces pourraient impliquer. Une exception notable a été un investissement de 10 millions de dollars dans la société de test COVID-19 COPAN Diagnostics en février.

Dernières nouvelles du Fonds de fabrication avancée d’Apple

Apple affirme que la dernière avancée accélérera la livraison des futurs composants pour iPhone.

Apple a annoncé aujourd’hui un nouveau prix de 410 millions de dollars de son fonds de fabrication avancée pour II-VI, un fabricant leader de technologie optique. Le prix d’aujourd’hui s’appuie sur un montant initial de 390 millions de dollars octroyé par Apple’s Advanced Manufacturing Fund en 2017. L’expansion de la relation de longue date de la société avec II-VI créera une capacité supplémentaire et accélérera la livraison de futurs composants pour iPhone, avec 700 emplois à Sherman, au Texas ; Warren, New Jersey; Easton, Pennsylvanie; et Champaign, Illinois. II-VI fabrique des lasers à émission de surface à cavité verticale (VCSEL) qui aident à alimenter les selfies en mode Face ID, Memoji, Animoji et Portrait. Apple travaille également avec II-VI pour fabriquer des lasers utilisés dans le LiDAR Scanner – une technologie qui permet de fournir des expériences de réalité augmentée plus rapides et plus réalistes et améliore la mise au point automatique dans les scènes de faible éclairage des photos et des vidéos. […] «Le partenariat entre Apple et II-VI ouvre la voie à une nouvelle vague de technologies révolutionnaires qui, selon nous, permettront un large éventail d’applications qui profiteront à notre monde pour les décennies à venir», a déclaré le Dr Vincent Mattera Jr., II- PDG de VI. «Nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien d’Apple qui nous a permis d’étendre notre capacité de fabrication et d’étendre nos opérations à travers les États-Unis.»

Apple a également réitéré l’engagement du mois dernier à investir 430 milliards de dollars pour créer 20 000 nouveaux emplois aux États-Unis au cours des cinq prochaines années.

