Le fonds de pension des pompiers des États-Unis acquiert 25 millions de dollars en Bitcoin et Ethereum

Le Houston Firefighters’ Pension Fund aux États-Unis a acquis pour 25 millions de dollars de Bitcoin et d’Ethereum. C’est l’une des premières approches de l’administration publique du pays pour investir avec des crypto-monnaies.

Selon un rapport de Bloomberg du 21 octobre, le Houston Firefighters Relief and Retirement Fund a utilisé le New York Digital Investment Group, ou NYDIG, pour exécuter l’achat de 25 millions de dollars en Bitcoin (BTC) et Ether (ETH).

Les archives publiques du bureau du contrôleur du Texas montrent que le fonds de pension avait un actif net total de plus de 4,1 milliards de dollars en juin 2020, ce qui signifie que le groupe a alloué environ 0,6% de votre portefeuille aux actifs numériques.

« Nous étudions cela comme une classe d’actifs à ajouter à notre portefeuille d’investissement depuis un certain temps », a déclaré le directeur des investissements du fonds, Ajit Singh. « C’est devenu une classe d’actifs que nous ne pouvions plus ignorer. »

5,5 milliards de dollars d’actifs investis

Le Houston Fire Relief and Retirement Fund dispose d’un capital de 5,5 milliards de dollars en actifs investis. Les responsables ont déclaré que 25 millions de dollars seraient une somme importante à consacrer aux actifs numériques. Pour acquérir les actifs, le fonds utiliserait la filiale NYDIG, axée sur la gestion et l’achat d’actifs numériques.

De plus, le fonds de pension HFRRF gère les prestations de retraite de plus de 6 600 pompiers actifs et retraités et survivants de pompiers. Les pompiers actifs ont contribué 9% de leur salaire au fonds depuis 2004, et la ville de Houston a contribué au moins le double de ce montant.

Pendant ce temps, le directeur des investissements de HFRRF a préféré investir dans des devises directement, plutôt que de prendre le risque associé aux investissements liés aux contrats à terme.

Il a expliqué: «Nous ne voulions pas obtenir l’exposition synthétique. Nous avons décidé d’aller directement à l’onglet. Au fur et à mesure que de plus en plus d’adoptions institutionnelles se produiront, il y aura de plus en plus de dynamiques pour l’offre et la demande. Et avoir des actifs physiques, de vrais tokens, nous donne la possibilité de générer des revenus potentiels dans le futur.

Les États-Unis en première ligne avec Bitcoin et crypto

Les investissements dans les crypto-monnaies par l’administration publique de différents pays sont de plus en plus courants dans notre société. Les actifs numériques font leur chemin dans notre vie quotidienne et les gouvernements semblent commencer à supposer qu’ils doivent régulariser eux-mêmes les actifs ainsi que la situation. Les États-Unis sont l’un des pays qui a le plus progressé en termes d’adoption d’actifs numériques et de nouveaux cas d’utilisation émergent de différentes collectivités locales.

En fait, l’un des exemples les plus reconnus d’adoption par l’administration publique américaine est la ville de Miami. La population a été pionnière dans le pays en acceptant le BTC comme instrument de paiement acceptable pour les tâches administratives telles que le paiement d’impôts ou de frais. Le maire de la ville lui-même, Francis Suarez a été l’un des principaux promoteurs de ce nouveau système. Maintenant, il semble que Houston veuille emprunter la voie de Miami et adopter des actifs numériques pour différentes fonctions.

