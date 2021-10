Le fonds de pension public américain pour les pompiers ajoute du Bitcoin et de l’éther d’une valeur de 25 millions de dollars à son portefeuille – Marchés et prix Bitcoin Planet

Le fonds de pension de 5,5 milliards de dollars des pompiers de la ville américaine de Houston a annoncé un investissement dans le bitcoin et l’éther. « Cet investissement marque le premier investissement annoncé dans des actifs numériques par un régime de retraite public aux États-Unis »

« Un moment décisif pour Bitcoin et sa place dans les retraites publiques »

Le Houston Firefighters’ Relief and Retirement Fund (HFRRF), le fonds de pension des pompiers de la ville de Houston, a annoncé jeudi avoir acheté du bitcoin et de l’éther pour le portefeuille du régime à prestations définies. L’annonce décrit :

Liens sponsorisés

Cet investissement marque le premier investissement annoncé dans des actifs numériques par un régime de retraite public aux États-Unis

Selon Bloomberg, le Houston Firefighters’ Relief and Retirement Fund possède 5,5 milliards de dollars d’actifs et il a investi 25 millions de dollars en bitcoin et en éther. L’investissement a été facilité par le New York Digital Investment Group (NYDIG), une branche d’investissement en bitcoins de Stone Ridge Asset Management.

Le fonds de pension HFRRF gère les prestations de retraite de plus de 6 600 pompiers actifs et retraités et survivants de pompiers. Les pompiers actifs ont contribué 9% de leur salaire au fonds depuis 2004, la ville de Houston contribuant au moins le double de ce montant.

« Nous sommes ravis de faire ce premier pas dans le monde des actifs numériques », a commenté Ajit Singh, directeur des investissements de HFRRF. Il a élaboré :

Nous étudions le potentiel de transformation des actifs numériques depuis un certain temps… C’est devenu une classe d’actifs que nous ne pouvions plus ignorer.

Il a poursuivi : « Cet investissement exprime notre conviction dans le potentiel perturbateur de la technologie des registres distribués pour le développement et la démocratisation de l’accumulation de valeur par la désintermédiation. »

Singh a également été cité par Bloomberg : « Je vois cela comme un autre outil pour gérer mon risque… Il a un rendement attendu positif et il gère mon risque. Il a une faible corrélation avec toutes les autres classes d’actifs.

Le directeur des investissements du HFRRF a préféré investir directement dans les pièces plutôt que de prendre le risque associé aux investissements liés aux contrats à terme. Il a expliqué : « Nous ne voulions pas obtenir l’exposition synthétique. Nous avons décidé d’aller directement au jeton. Au fur et à mesure que de plus en plus d’adoptions institutionnelles se produiront, il y aura de plus en plus de dynamiques qui se développeront pour l’offre et la demande. Et avoir des actifs physiques – des jetons réels – nous donne à l’avenir la possibilité d’un potentiel de génération de revenus. «

Nate Conrad, responsable mondial de la gestion d’actifs chez NYDIG, a déclaré :

Cet investissement représente un tournant pour le bitcoin et sa place dans les retraites publiques. Les fiduciaires sont de plus en plus conscients de la façon dont même une petite allocation aux actifs numériques peut avoir un impact important au fil du temps.

Pensez-vous que davantage de fonds de pension publics achèteront du bitcoin et d’autres crypto-monnaies ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Crédits image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Clause de non-responsabilité: Cet article est à titre informatif seulement. Il ne s’agit pas d’une offre directe ou d’une sollicitation d’offre d’achat ou de vente, ni d’une recommandation ou d’une approbation de produits, services ou entreprises. Bitcoin.com ne fournit pas de conseils d’investissement, fiscaux, juridiques ou comptables. Ni la société ni l’auteur ne sont responsables, directement ou indirectement, de tout dommage ou perte causé ou prétendument causé par ou en relation avec l’utilisation ou la confiance accordée à tout contenu, bien ou service mentionné dans cet article.