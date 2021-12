Le fonds de relance et 200M GameFi va-t-il prendre de la valeur ? Invezz

Binance BNB / USD est de loin l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie à l’échelle mondiale en fonction du volume de transactions quotidien.

Binance Coin est la crypto-monnaie émise par la bourse Binance et négociée sous le symbole BNB.

Binance Chain est le réseau blockchain de Binance qui a été lancé en avril 2019, deux ans après la création de l’entreprise.

Relance au Royaume-Uni et 200 millions de fonds GameFi comme catalyseur de croissance

Le 23 octobre, nous avons vu comment le développeur de Binance Smart Chain a trouvé un moyen de faire du BNB encore plus un jeton déflationniste.

Le 6 décembre, Binance Smart Chain (BSC) et Animoca Brands ont annoncé qu’ils lanceraient un programme d’investissement de 200 millions de dollars dans le but d’incuber les premiers projets de jeux liés à la crypto-monnaie à construire sur le BSC.

En tant que l’un des plus grands écosystèmes de blockchain, BSC investira à partir de son bras accélérateur d’un milliard de dollars pour la finance décentralisée (DeFi), les jetons non fongibles (NFT) et GameFi.

Ici, nous pouvons voir qu’il y a un élan vers la poursuite du développement de Binance Smart Chain.

Parallèlement à tout cela, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a également annoncé qu’il lancerait une entité britannique conforme à la FCA dans les 6 à 12 prochains mois. De plus, Binance a également lancé une campagne de relations publiques ces derniers mois pour accueillir les régulateurs.

Tout cela a le potentiel de développer la Binance Smart Chain et ainsi d’augmenter la valeur du jeton BNB.

Faut-il acheter des Binance Coin (BNB) ?

Le 6 décembre, Binance Coin (BNB) valait 552 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur le type de valeur exacte du jeton, nous passerons en revue sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi que ses performances en novembre.

Le point de valeur ATH de BNB était de 686 $, ce qui s’est produit le 10 mai. Ici, nous pouvons voir que le jeton était évalué plus haut à 134 $ ou 24% à son point de valeur le plus élevé de tous les temps.

En termes de performances de novembre, le 1er novembre, le jeton avait sa valeur la plus basse à 514 $.

Son point de valeur le plus élevé était le 7 novembre, lorsqu’il est passé à 668 $, qui était le point de valeur le plus élevé du mois. Ici, nous pouvons voir que du 1er novembre au 7 novembre, le jeton a augmenté de 154 $ en valeur, soit une augmentation de 30%.

Cependant, du 7 novembre au 6 décembre, on peut voir que la valeur du token a diminué de 116 dollars soit de 17%.

Avec tous les efforts et les relations publiques susmentionnés ainsi que l’élan de BSC, le jeton a le potentiel d’atteindre 600 $ d’ici la fin décembre, ce qui en fait un achat solide.

