Le Fonds des auteurs-compositeurs va rouvrir les demandes de soutien financier ce mois-ci

Après avoir distribué 400 000 $ de paiements de secours ponctuels aux auteurs-compositeurs, le Songwriter Fund, soutenu par SONA et Sony Music Publishing, se prépare officiellement à rouvrir le processus de demande.

Le troisième cycle de soutien financier du Songwriter Fund, qui a commencé à accepter les demandes d’aide en mai 2020 et a fourni une compensation à une deuxième série d’auteurs-compositeurs en janvier de cette année, a récemment été mis en lumière.

Au moment de la rédaction de cet article, les supérieurs n’avaient pas encore précisé la date de réouverture des candidatures sur les réseaux sociaux ou sur le site Web du Songwriter Fund (qui note seulement que le troisième opus arrivera «bientôt»). Cependant, plusieurs médias ont indiqué que les auteurs-compositeurs auront la chance de demander cette dernière série d’aide financière à compter du mercredi 28 avril.

En supposant que l’entité âgée de près d’un an utilise la même demande de réparation (et maintient les mêmes exigences de candidature) cette fois-ci, les auteurs-compositeurs américains âgés de 18 ans ou plus, ont écrit de la musique professionnellement pendant au moins deux ans et ont fait partie d’un organisation des droits d’exécution (PRO) pendant deux ans ou plus peut déposer une demande d’aide.

Les subventions de 1 000 $ qui en résultent, souligne le Songwriter Fund dans une vidéo de présentation de l’application, «DOIVENT être utilisées pour des dépenses vitales», y compris la nourriture, le logement et / ou les frais médicaux, pour nommer certaines catégories. De plus, les candidats sont tenus de divulguer leurs informations personnelles ainsi que de fournir une photocopie de leur pièce d’identité, une preuve de leur association avec un PRO, une preuve de leurs crédits d’écriture, et plus encore.

En plus d’obtenir «un généreux don de ressources» de Sony Music Publishing et de SONA, le Songwriter Fund a reçu des contributions d’Amazon, Spotify, Reservoir Media, Concord et «de nombreux généreux donateurs individuels», selon son site Web.

Plus tôt ce mois-ci, le Dr Luke’s Prescription Songs a annoncé qu’il donnerait à ses auteurs-compositeurs la possibilité de recevoir des paiements de redevances en Bitcoin, tandis que TikTok a signé il y a une semaine des accords de licence pluriannuels avec la Southern African Music Rights Organization (SAMRO), basée à Johannesburg et l’Association des compositeurs, auteurs et éditeurs (CAPASSO).

Il convient également de noter que le Songwriter Fund se décrit comme «l’un des deux seuls fonds mis en place pour s’occuper directement de notre communauté d’écrivains au milieu de la pandémie COVID-19» – l’autre étant vraisemblablement PRS for Music’s Emergency Relief Fund. La société de collecte britannique a lancé 2021 en dévoilant une licence pour les concerts de diffusion en direct à petite échelle, avant de revenir sur le pivot après une réaction indie massive.

Par ailleurs, le chanteur et compositeur Van Morrison de «Brown Eyed Girl» a lancé en novembre dernier un «Lockdown Financial Hardship Fund» pour soutenir les musiciens en difficulté. Ce fonds a été rapidement sursouscrit et son deuxième cycle de compensation a été lancé en février 2021.