Le Fonds des villes du gouvernement transformera et régénérera Preston

Preston a reçu 20,9 millions de livres sterling pour une série de projets de régénération dans le centre-ville. Cela stimulera et élèvera davantage cette ville en pleine croissance dans le nord-ouest.

Dans le budget de printemps, le chancelier Rishi Sunak a annoncé 1 milliard de livres sterling vers 45 régions d’Angleterre par le biais du Towns Fund. Les endroits bénéficiant d’un financement se trouvent principalement dans le nord-ouest, dans les Midlands et dans le Yorkshire.

Le nord-ouest est la région qui enregistre le plus d’investissements par le biais du Towns Fund, qui fournit 211 millions de livres sterling aux villes. Preston en particulier devrait recevoir 20,9 millions de livres sterling de financement pour les projets de réaménagement mis en évidence dans le plan d’investissement de la ville. Ce plan définit une vision et une stratégie audacieuses sur 15 ans pour transformer et régénérer la ville.

John Chesworth, président de Preston Partnership et du conseil d’administration du Preston Towns Fund, déclare: «Les projets du plan ne permettront pas seulement de régénérer les bâtiments et les espaces publics, ils renforceront notre offre de loisirs et de culture, créant des emplois et une croissance économique. Ils permettront au centre-ville d’avoir une économie de jour et de nuit florissante qui sera vitale dans les années à venir.

L’investissement du Towns Fund dans Preston appuiera les plans de relance et de régénération du quartier Harris de la ville. Quelques projets qui bénéficieront du financement comprennent la rénovation du musée Harris, de la galerie d’art et de la bibliothèque, la livraison d’un nouveau programme de cinéma et de loisirs et un projet d’amélioration de l’infrastructure des piétons et des pistes cyclables.

En outre, le financement aidera à développer la Zone Jeunesse pour les jeunes de huit à 19 ans. Le financement de 20,9 £ comprend également 1 million de £ pour le projet Harris Quarter Pop-Ups. Ce financement attirera plus de visiteurs et de résidents dans le centre-ville de Preston.

Investissement et régénération

Preston était l’une des 101 villes à soumissionner pour une part du Fonds des villes du gouvernement. Cet investissement débloquera davantage à Preston, apportera une croissance économique et élèvera davantage la ville.

Le conseiller Matthew Brown, chef du conseil municipal de Preston, commente: «Il fournit une vision à long terme pour faire du quartier Harris une partie dynamique et passionnante de la ville avec une proposition commerciale, de loisirs et culturelle de classe mondiale qui peut enrichir la vie de Preston résidents et bâtir la richesse de la communauté et une prospérité partagée. »

L’investissement supplémentaire et la régénération à venir à Preston continueront d’améliorer l’habitabilité de la ville. Et cela attirera plus de personnes et d’entreprises dans la ville en pleine croissance. Preston a même battu Liverpool et Manchester pour la quatrième année consécutive en tant que meilleure ville où vivre et travailler dans le nord-ouest.

Les investissements dans les transports, la connectivité et les infrastructures renforcent également Preston et sa viabilité. La ville du nord-ouest devrait bénéficier du projet de transport prévu à grande vitesse 2 (HS2). Cela entraînera des temps de trajet plus courts et des améliorations de la ligne entre Preston et les principales villes du Royaume-Uni. Déjà bien connecté, Preston émergera comme une plaque tournante de transport clé pour le nord-ouest.

Hotspot de l’investissement immobilier

Avec ces nouveaux projets d’investissement, de développement et de régénération en cours, l’investissement immobilier est en plein essor à Preston. Les investisseurs immobiliers choisissent d’investir dans cette ville pour plusieurs raisons. Cela comprend les bas prix des logements et une forte demande de location.

Par exemple, les prix des logements à Preston sont bien inférieurs à la moyenne nationale. Cette ville abrite également des rendements locatifs lucratifs et est devenue un haut lieu de l’investissement immobilier. De plus, les perspectives d’appréciation du capital pour la ville semblent également positives. Dans les années à venir, le nord-ouest devrait connaître la plus forte croissance des prix des logements que partout ailleurs au Royaume-Uni.

L’investissement du Towns Fund stimulera probablement davantage le marché immobilier de Preston. De plus, avec les projets de régénération et de développement en cours, cela entraînera probablement une hausse encore plus importante des prix des logements. De nombreux investisseurs immobiliers souhaitent bientôt mettre le pied dans la porte pour maximiser ces hausses de prix potentielles.

BuyAssociation est impliquée dans une gamme de investissements immobiliers à Preston.