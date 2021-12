Le fonds d’impact européen Huruma investit 11,6 millions de dollars dans WayCool

WayCool se concentre sur le développement et la distribution de produits alimentaires et s’appuie sur une technologie innovante pour faire évoluer et exploiter une chaîne d’approvisionnement complexe, du sol à la vente.

Le principal fonds d’investissement d’impact en Europe, Huruma, géré par GAWA Capital, a annoncé son investissement de 11,6 millions de dollars dans la société d’agro-commerce WayCool Foods basée à Chennai. L’investissement sera utilisé pour accélérer et tirer parti de la technologie de pointe et de l’automatisation chez WayCool afin d’améliorer son efficacité à plusieurs niveaux.Luca Torre et Agustin Vitorica, co-PDG de GAWA Capital, ont déclaré :

« Nous sommes très fiers de notre investissement dans WayCool Foods, car l’entreprise révolutionne la façon dont les aliments sont produits, distribués et consommés tout en bénéficiant à certaines des personnes les plus vulnérables en Inde. Les agriculteurs augmentent leurs revenus, les magasins kirana peuvent améliorer leur offre et les consommateurs à faible revenu ont accès à des aliments plus nutritifs avec l’avantage supplémentaire de réduire considérablement le gaspillage alimentaire.

WayCool se concentre sur le développement et la distribution de produits alimentaires et s’appuie sur une technologie innovante pour faire évoluer et exploiter une chaîne d’approvisionnement complexe, du sol à la vente. La technologie de pointe a permis à l’entreprise de multiplier par 4 son chiffre d’affaires, grâce à une augmentation de la part des marques propres de 2 à 15 % du chiffre d’affaires. WayCool a multiplié par 10 sa clientèle globale et a récemment pénétré le marché du Moyen-Orient. Chinna Pardhasaradhi CFO, WayCool Foods, a déclaré : « Nous souhaitons la bienvenue à Gawa Capital dans WayCool Foods.

Gawa est un investisseur d’impact européen chevronné en Inde et, ensemble, nous explorerons la création de modèles commerciaux et de financement viables dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire. pour évoluer rapidement.

La société exploite une gamme complète de produits à grande échelle sur plusieurs canaux et catégories tels que les produits frais, les aliments de base et les produits laitiers, desservant plus de 1 lakh de clients. Le panier de marques grand public de Waycool se compose de Madhuram, Kitchenji, L’exotique et Freshey’s.

