Le fonds Kotak investit Rs 1k cr dans l’entité de chaîne d’approvisionnement TVS pour aider à racheter la participation de CDPQ

Kotak Special Situations Fund (KSSF), géré par Kotak Investment Advisors (KIAL), a annoncé lundi un investissement de Rs 1 000 crore pour soutenir TVS Supply Chain Solutions (TVS SCS) et les promoteurs de la famille TVS dans le rachat de la participation du capital-investissement la firme Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) dans TVS SCS.

Dans le cadre de la transaction, KSSF a financé TS Rajam Rubbers avec Rs 800 crore sous forme de débentures non convertibles (NCD) pour aider le promoteur, R Dinesh, à acquérir la participation de la CDPQ dans TVS SCS. Les investissements aideront la famille TVS à consolider ses participations dans TVS SCS. De plus, KSSF a investi Rs 200 crore sous forme de capitaux propres dans TVS SCS.

Srini Sriniwasan, directeur général de KIAL, a déclaré : « Nous sommes ravis de soutenir le groupe TVS et R Dinesh dans la consolidation de leur propriété dans une entreprise technologique à forte croissance et à forte croissance. Ce soutien financier démontre la capacité de Kotak à travailler en étroite collaboration avec les entrepreneurs et les propriétaires d’entreprise en tant que confident et partenaire privilégié pour trouver des solutions à des problèmes complexes.

TVS SCS est l’un des principaux fournisseurs de services logistiques tiers (3PL) avec des opérations mondiales. Il est bien placé pour capter le marché à fort potentiel de croissance tant en Inde que dans le monde. La société possède de solides capacités dans la fourniture de solutions de chaîne d’approvisionnement, d’expédition de fret et de logistique du dernier kilomètre avec des relations de longue date avec des clients de renom.

Eshwar Karra, PDG de Kotak Special Situations Fund chez KIAL, a déclaré : « Nous sommes impatients de travailler avec R Dinesh et de soutenir TVS SCS pour tirer parti de ses solides capacités pour fournir des solutions technologiques innovantes pour la chaîne d’approvisionnement. Cet investissement est conforme à notre objectif de participer à des entreprises axées sur la croissance et de nouer des partenariats avec des leaders de l’industrie en offrant des solutions personnalisées pour répondre aux besoins de chaque entreprise et est gagnant-gagnant pour tous. »

TVS SCS a annoncé le 1er septembre que les membres de la famille TVS, ainsi que leurs associés, rachèteraient la participation détenue par la société de capital-investissement CDPQ afin de consolider ses participations dans l’entreprise. En 2016, CDPQ avait acquis une participation minoritaire substantielle dans TVS SCS pour Rs 1 000 crore.

