Le Fonds monétaire international veut un contrôle mondial sur la réglementation de la cryptographie

Le Fonds monétaire international (FMI) a publié un livre blanc qui expose les arguments en faveur de l’intrusion et de la cooptation de l’autorité sur le domaine réglementaire de la crypto-monnaie, une industrie de plusieurs milliards de dollars jusqu’à présent non corrompue par les mécanismes qui ont transformé Wall Street en un copain -La Mecque capitaliste.

Selon le document, publié sur le site Web du FMI, la popularité des actifs, produits et services cryptographiques – et les interconnexions avec les systèmes financiers réglementés, rendent les régulateurs financiers du monde nerveux, produisant un besoin basé sur la cupidité pour » et coordonnée » réglementation mondiale de la cryptographie.

À un moment donné, ils déclarent ouvertement leur statut de « regard de l’extérieur » dans le domaine de la crypto-monnaie, en déclarant : « les décideurs ont du mal à surveiller les risques de ce secteur en évolution, dans lequel de nombreuses activités ne sont pas réglementées. En fait, nous pensons que ces risques pour la stabilité financière pourraient bientôt devenir systémiques dans certains pays. »

Les auteurs du livre blanc ont fait valoir que la poursuite de mesures réglementaires non coordonnées pourrait faciliter des flux de capitaux potentiellement déstabilisants à travers le monde.

Pourquoi c’est important

Rappelez-vous toujours que chaque fois que vous entendez un gouvernement ou une entité mondiale faisant autorité parler de « contrôle réglementaire », ils parlent à la fois de taxes et de s’assurer que leurs cercles mondialistes très unis ont le contrôle.

Bitcoin, Ethereum et l’ensemble du domaine de la crypto-monnaie se sont très bien débrouillés sans la surveillance «réglementaire» des systèmes financiers mondiaux. La sphère de la crypto-monnaie a créé plus de millionnaires et de milliardaires et a donné à plus de personnes de la classe moyenne dans le monde accès à la mobilité financière ascendante que tout autre véhicule financier réglementé à ce jour, en plus de la création globale du marché libre.

En revanche, le secteur financier réglementé regorge d’outils dangereux qui mettent chaque personne sur la planète en danger financier en raison des actes de marchands cupides intrigants et de leurs entités réglementaires complices.

Recherchez les termes suivants et commencez à vous familiariser avec certains des outils utilisés par Wall Street qui leur permettent de manipuler la valeur de vos investissements à leur profit et sur votre dos :

Dans certains des schémas mentionnés ci-dessus, la personne utilisant l’outil n’a même pas besoin de posséder le stock ou la marchandise manipulée car elle cherche à faire chuter la valeur d’un stock ou d’une marchandise afin qu’elle/ elle peut réaliser un gain financier de la destruction du stock.

La Security & Exchange Commission et la Commodity Futures Trading Commission sont censées superviser la santé financière des marchés, mais même elles détournent le riche.

Certains de ces outils sont si volatils qu’ils ont été utilisés par des entités infâmes pour provoquer la faillite d’institutions financières aussi austères que Bear-Stearns et Lehman Brothers.

Et maintenant que les marchands cupides de Wall Street et de la communauté financière mondiale commencent à comprendre l’immense valeur de la sphère de la crypto-monnaie, ils essaient désespérément de la contrôler ou de la tuer en l’infectant avec les mêmes mécanismes contraires à l’éthique qui ont corrompu le bourses de marché libre et bourses de marchandises et coopté les systèmes pour les initiés uber-riches.

En fait, David Thomas, un journaliste qui couvre les crypto-monnaies, a écrit récemment :

« Certains analystes ont indiqué que la baisse du prix du BTC le samedi 4 décembre 2021 était due en partie aux stop-loss déclenchés par les positions à effet de levier, entraînant des liquidations massives. Les pertes d’arrêt peuvent avoir été le résultat de manipulations du marché des baleines, y compris la manipulation des arrêts de chasse… Les baleines se livrent parfois à des manipulations de marché pour chasser les petits commerçants du marché.

« …[M]la manipulation de marché implique des activités qui créent le prix d’un actif et donnent une fausse image du comportement du marché. La manipulation du marché peut prendre de nombreuses formes, du commerce de lavage à l’arrêt de la chasse, en passant par l’usurpation de mur de baleines et les programmes de pompage et de vidage. »

C’est le genre de poison que la mentalité de Wall Street apporte à la sphère de la crypto-monnaie et cela facilite l’argument des mondialistes financiers en faveur de la «réglementation».

La nature décentralisée de la sphère des crypto-monnaies est son joyau, car aucun gouvernement ou entité mondialiste (c’est-à-dire le FMI ou la forme économique mondiale) ne peut manipuler la valeur d’un actif comme ils peuvent souverain des monnaies fiduciaires. Ce fait, en soi, est la raison pour laquelle l’autonomie de la sphère de la blockchain crypto-monnaie doit être protégée contre les intrigants de Wall Street et les marchands avides de réglementation gouvernementale.

Ne vous y trompez pas, la classe dirigeante considère le domaine de la crypto-monnaie comme une nouvelle frontière à conquérir et à exploiter pour alimenter le statu quo. Ils tenteront de le faire en introduisant les mêmes schémas réglementaires et mécanismes d’investissement dans le domaine de la crypto-monnaie ; les mêmes outils et la même surveillance qui ont mis les marchés libres du monde au pas des profiteurs mondialistes.

Ceux d’entre nous qui comprennent le potentiel des crypto-monnaies ; ceux qui y voient une couverture contre la corruption mondialiste et étatique doivent être très jaloux de la façon dont nous permettons à ces mauvais acteurs opportunistes de s’injecter.

