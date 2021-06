Le fonds PE soutenu par SIDBI India SME Investments investit dans une application de prêt personnel KreditBee

India SME Investments est enregistré en tant que fonds d’investissement alternatif de catégorie II auprès du Securities and Exchange Board of India.

Le fonds de capital-investissement soutenu par SIDBI India SME Investments a élargi son portefeuille dans le segment de la banque, des services financiers et de l’assurance (BFSI) avec un investissement en capital et en dette de Rs 60 crore dans sa société de portefeuille KreditBee. L’investissement sur le marché des prêts en ligne pour les prêts personnels est une tranche de suivi de l’investissement du fonds qui avait investi 28,4 crores de roupies en septembre 2019 en tant que dette dans Krazybee Services. La société est une société financière non bancaire adossée à la RBI (NBFC-ND-SI) et faisant partie de la société holding de KreditBee.

Le financement fait suite à un investissement d’environ Rs 507 crore levé par KreditBee en mars de cette année auprès de Premji Invest, NewQuest Capital Partners, soutenu par TPG, Motilal Oswal Private Equity, Mirae Asset Ventures et Alpine Capital. KreditBee cherche à élargir son portefeuille de prêts en introduisant des services financiers tels que Buy-Now-Pay-Later (BNPL), l’assurance, etc. Le capital total levé par la société s’élevait à un peu plus de Rs 1 100 crore avec le dernier tour. Selon India SME Investments, KreditBee a multiplié par 5 son activité grâce à des analyses de crédit chevronnées, un contrôle optimal du CAC et une sélection prudente de produits.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

India SME Investments est enregistré en tant que fonds d’investissement alternatif de catégorie II auprès du Securities and Exchange Board of India. Il soutient des entreprises en croissance principalement basées ou opérant dans des villes de niveau II et III et ciblant le segment des classes inférieures ou moyennes. Le détaillant de valeur dans l’Uttar Pradesh et le Bihar Citykart, la marque de bijoux de mode Kushal’s et la société de collations Priniti font partie de son portefeuille.

La valeur de la transaction sur le marché des prêts pour le segment des consommateurs en Inde devrait atteindre 52,8 millions de dollars en 2021 et devrait croître à un taux de croissance annuel de 3,15% au cours de 2021-25, pour un montant total projeté de 59,7 millions de dollars d’ici 2025. , selon Statista. En outre, la valeur moyenne des transactions par utilisateur dans le segment des prêts sur le marché (à la consommation) devrait atteindre 1 547 $ en 2021. Dans l’ensemble, la valeur des transactions sur le marché des prêts alternatifs est estimée à 115,7 millions de dollars en 2021 et augmentera de 3,22% TCAC à 131,3 millions d’ici 2025. Le segment le plus important est le financement participatif pour les entreprises avec une valeur totale probable de la transaction de 62,9 millions de dollars cette année.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.