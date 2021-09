Le fonds PM-CARES n’est pas une réserve du gouvernement indien, selon le Centre de la Haute Cour de Delhi

in

Le Centre a informé la Haute Cour de Delhi que le Fonds d’aide aux citoyens et de secours dans les situations d’urgence du Premier ministre (Fonds PM-CARES) n’est pas un fonds contrôlé par le gouvernement indien et qu’il s’agit d’une fiducie caritative en vertu de la loi. Par conséquent, son montant ne pas dans le Consolidated Fund of India. Le Centre a déclaré cela en réponse à un plaidoyer déposé auprès de la Haute Cour demandant que le Fonds PM-CARES soit déclaré comme « L’État » en vertu de l’article 12 de la Constitution.

Pradeep Kumar Srivastava, sous-secrétaire du PMO, a informé la Haute Cour de Delhi qu’elle n’était pas tenue de divulguer des informations à des tiers en vertu de la loi sur le droit à l’information. « Indépendamment du fait que le trust soit un « État » ou une autre autorité au sens de l’article 12 de la Constitution de l’Inde et ou qu’il s’agisse d’une « autorité publique » au sens de l’article 2[h] de la Loi sur le droit à l’information, article 8 en général et celui des dispositions contenues dans le paragraphe [e] et [j], en particulier, de la loi sur le droit à l’information, il n’est pas permis de divulguer des informations de tiers », a déclaré Srivastava.

La requête devant la Haute Cour soutient également que bien que le fonds ait été créé par le Premier ministre et que les ministres de l’Intérieur, de la Défense et des Finances soient ses fiduciaires, il a été déclaré être un fonds qui n’est pas contrôlé par le gouvernement et les citoyens sont lésés. avec ça.

Dans sa réponse, Srivastava a également informé le tribunal qu’il occupe un poste honorifique dans le trust et que celui-ci fonctionne en toute transparence. Il a affirmé que le fonds PM-Cares est audité par un comptable agréé qui fait partie du panel constitué par le contrôleur et auditeur général de l’Inde.

Srivastava a en outre déclaré à la cour que le rapport d’audit est téléchargé sur le site officiel de la fiducie pour assurer la transparence.

Le pétitionnaire avait également souligné qu’un paragraphe de l’acte de fiducie indique que le fonds n’a pas été créé par ou en vertu de la Constitution ou par une loi adoptée par le Parlement ou l’Assemblée de l’État. À cela, Srivastava a informé : « Compte tenu des dispositions spécifiques de l’article 8 de la loi sur le droit à l’information, la mesure corrective contre le paragraphe 5.3 de l’acte de fiducie du 27.3.2020 est insignifiante ».

