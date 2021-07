Le fonds Soros autorise le trading de Bitcoin, la société B de Cohen embauche un responsable de la cryptographie et Thoma Bravo est un «grand croyant»

Actualités Bitcoin

Le fonds Soros autorise le trading de Bitcoin, la société de 22 milliards de dollars de Cohen embauche un responsable de la cryptographie et Thoma Bravo est un «grand croyant»

“Vous avez un monde de jeunes qui veulent leur propre système financier et leur propre culture, et c’est très puissant”, déclare Orlando Bravo.

Soros Fund Management, le family office du milliardaire Geroge Soros a reçu le feu vert pour trader activement Bitcoin ces dernières semaines.

TheStreet a rapporté que Dawn Fitzpatrick, directrice des investissements de la société d’investissement, avait autorisé ses traders à échanger des bitcoins, citant deux personnes connaissant le sujet. En mars, Fitzpatrick a déclaré que la crypto était à “un point d’inflexion”.

Comme nous l’avons signalé à l’époque, lorsqu’on lui a demandé si elle possédait des bitcoins, Fitzpatrick a répondu: “Je ne vais pas répondre à cela.”

Elle a également déclaré que la “vraie peur de dégrader les monnaies fiduciaires” stimulait la demande de crypto et que Bitcoin n’est pas une monnaie mais une marchandise.

En avril, Soros a également participé à un cycle de financement de partenariat stratégique de 200 millions de dollars pour la filiale de Stone Ridge, NYDIG, qui a collaboré avec des banques partout aux États-Unis pour offrir des services bitcoin à leurs utilisateurs.

Selon l’une des sources, la société a “fait plus que simplement botter les pneus” sur la crypto.

La société a commencé à se préparer à investir dans la crypto en 2018, et à l’époque, Adam Fisher, responsable des macro-investissements, a reçu le feu vert pour échanger des actifs de crypto, qui a quitté la société début 2019.

Outre Soros Fund, Point72 Asset Management est un autre grand nom de l’industrie des fonds spéculatifs qui s’enfonce plus profondément dans le marché des crypto-monnaies. La société de 22 milliards de dollars de Steve Cohen cherche à embaucher un responsable des crypto-monnaies, mais on ne sait pas exactement ce que ce nouveau poste impliquerait.

Cette nouvelle embauche intervient après que Point72 a déclaré aux investisseurs qu’il envisageait d’investir dans le secteur via son fonds spéculatif phare ou son unité d’investissement privé.

“Nous explorons les opportunités autour de la technologie blockchain et de ses capacités de transformation et de rupture”, a déclaré Point72 dans une lettre adressée aux investisseurs en mai.

“Nous serions négligents d’ignorer un marché de crypto-monnaie maintenant de 2 000 milliards de dollars.”

Le rival de Point72, Millennium Management, est déjà actif dans les contrats à terme liés à la cryptographie et les fonds négociés en bourse, avec le macro-trader Paul Tudor Jones, Brevan Howard Asset Management et le gestionnaire de fonds spéculatifs Dan Loeb se plongent également dans la cryptographie.

Pendant ce temps, Orlando Bravo, le milliardaire co-fondateur de la centrale de capital-investissement Thoma Bravo, trouve la technologie blockchain “complètement perturbatrice”.

Quant aux devises construites en plus de cela, elles « vaudront plus si plus de gens les adoptent, et le pari est qu’il est fort probable que plus de gens les adopteront que moins », a-t-il ajouté.

Thoma Bravo possède l’un des meilleurs antécédents en matière de capital-investissement, ses actifs sous gestion ayant été multipliés par 8 en seulement une demi-décennie et les rendements annualisés de ses fonds phares d’environ 40 % en moyenne. Bravo, dans une interview mercredi, a déclaré,

« Vous avez un monde de jeunes qui veulent leur propre système financier et leur propre culture. Et c’est très puissant, et j’y crois beaucoup.

Au milieu de tant d’intérêt pour la cryptographie, le 1er juillet, l’Allemagne autorise également 4 000 fonds d’investissement, gérant collectivement 1,8 billion de dollars, à investir jusqu’à 20 % dans Bitcoin.

